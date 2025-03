CSGT xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc từ clip của người dân 19/03/2025 20:34

Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế ĐVH (60 tuổi, trú tại TP Đà Lạt) vì có hành vi vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc.

Clip ghi cảnh tài xế vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, khoảng 17 giờ 31 phút ngày 13-3, ông H điều khiển xe khách mang biển số 49F-005.71 của nhà xe Điền Linh, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh.

Tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc bị camera xe ngược chiều ghi lại và gửi cho CSGT.

Khi đến Km 98+600, đoạn qua đèo Bảo Lộc, tài xế đã vượt xe trong tình huống cấm vượt, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông trên đèo. Rất may, không có tai nạn nào xảy ra.

Hành vi vi phạm của tài xế đã được camera hành trình của một phương tiện đi ngược chiều ghi lại và gửi cho Trạm CSGT Mađaguôi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác minh, lập biên bản vi phạm và yêu cầu tài xế cam kết không tái phạm.

CSGT đã làm việc và xử phạt ông H về hành vi vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhằm kịp thời xử lý và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường.