Tiếp nhận 2 anh em trốn truy nã ở Campuchia, công an phục hồi điều tra vụ án giết người 18/03/2025 15:33

(PLO)- Sau khi thụ án ở Campuchia, hai anh em bị trục xuất về nước và Công an tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận, di lí hai bị can về Phú Yên để điều tra tiếp hành vi giết người vào năm 2022.

Ngày 18-3, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thông tin Cơ quan CSĐT đang hoàn tất thủ tục để phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra vào tháng 8-2022.

Trước đó, công an Phú Yên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận hai bị can Ngô Quyết Nhu (28 tuổi) và Ngô Viết Tiến (26 tuổi, là anh em ruột, cùng ngụ phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Nhu và Tiến là hai bị can trốn sang Campuchia sau khi cùng đồng phạm truy sát bằng hung khí khiến nhiều người bị thương.

Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến được trao trả chiều 17-3 và được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra, Lê Thanh Tân (ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) nợ Lê Hữu Nghị (ngụ cùng địa phương) 90 triệu đồng.

Tối 14-8-2022, Nhu, Tiến cùng sáu người khác mang dao tự chế, mã tấu đến nhà anh Nghị để đòi nợ. Lúc ở nhà anh Nghị, anh Nguyễn Thế Lợi (33 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đứng ra can ngăn thì nhóm của Nhu lao vào chém khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thấy bạn bị đánh, một số người ở trong nhà xông ra chống trả, cứu anh Lợi rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Do cũng bị thương nên khi gặp đối thủ tại bệnh viện, nhóm Nhu, Tiến tiếp tục truy sát nhóm anh Lợi, hai người đưa anh Lợi đi cấp cứu cũng bị tấn công.

Công an Phú Yên đã khởi tố tám bị can trong nhóm Nhu, Tiến về tội giết người và bắt giữ hai bị can, truy nã đặc biệt sáu người còn lại.

Sau đó, lần lượt các bị can bị bắt, đầu thú, riêng anh em Nhu, Tiến được xác định đã bỏ trốn sang Campuchia và đang làm nhân viên bảo vệ sòng bài các sòng bài ở Campuchia.

Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến khi bị bắt vào tháng 3-2024. Ảnh: CA

Ngày 15-3-2024, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên sang Campuchia phối hợp công an nước bạn thực hiện lệnh bắt, khi hai bị can đang lẩn trốn tại tầng 5 của khách sạn Mittapheap trong khu vực casino thuộc huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (giáp cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Lúc bị bắt, cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Ratanakiri phát hiện Nhu, Tiến đã nhập cảnh trái phép, làm giả giấy thông hành. Hai bị can này sau đó bị Tòa án tỉnh Ratanakiri ra lệnh bắt giam, xét xử theo pháp luật sở tại.

Sau một năm thi hành án, phía Campuchia quyết định trục xuất Nhu, Tiến và bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.