Khởi tố hung thủ sát hại người phụ nữ lượm ve chai ở Ninh Thuận 07/03/2025 12:20

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ lượm ve chai về tội giết người.

Ngày 7-3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Võ Duy Tuấn (23 tuổi, ngụ phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra tội giết người.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.H

Trước đó, ngày 28-2, ông HT không thấy vợ mình là bà NTT đi lượm ve chai trở về nhà nên đi tìm. Sáng 1-3, ông T đến công viên ở phường Phủ Hà tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe đạp của vợ dựng trước căn nhà của Đặng Võ Duy Tuấn trên đường Đoàn Thị Điểm nên báo công an.

Kiểm tra căn nhà trên, Công an phát hiện bà NTT (47 tuổi, ngụ phường Phủ Hà) tử vong với vết thương ở cổ. Thời điểm phát hiện vụ việc, Tuấn không có mặt ở nhà.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ sát hại người phụ nữ.

Đến 14 giờ ngày 1-3, cảnh sát bắt giữ Tuấn tại khu vực bãi biển Bình Sơn, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm.