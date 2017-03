Làm giả giấy tờ lừa tiền tỉ

Theo điều tra ban đầu, tháng 2-2012, Khiết và vợ Khiết thỏa thuận bán cho vợ chồng bà Phạm Thị Nữ lô đất với diện tích hơn 100 m2 ở phường Hòa Hiệp Nam với giá 555 triệu đồng. Bên mua giao tiền mặt, còn Khiết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) bản photocopy. Đến tháng 6-2012, Khiết bán tiếp lô đất 200 m2 cho vợ chồng bà Nữ với giá 1 tỉ đồng. Sau khi trao đủ tiền, bà Nữ nhiều lần yêu cầu giao giấy đỏ bản chính nhưng Khiết cứ khất lần. Đến cuối năm 2012, Khiết mới đưa cho bà Nữ, tuy nhiên khi bà Nữ đưa giấy tờ đi giao dịch mới biết là giả mạo.





Qua điều tra, công an xác định giấy tờ đất của Khiết đã được thế chấp tại ngân hàng. Khiết khai nhận có thuê Đặng Tuấn Anh (ngụ quận Liên Chiểu) làm một giấy đỏ giả để hợp thức hóa cho con đi du học tại Mỹ. (Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ giấy đỏ giả này để xử lý tại một vụ án khác.) Do làm nghề in ấn, nhiếp ảnh nên khi có giấy đỏ giả mua của Anh, Khiết bắt chước làm thêm một giấy đỏ giả khác bằng kỹ thuật scan và Photoshop rồi giao cho vợ chồng bà Nữ lừa lấy 1 tỉ đồng rồi bị phát hiện sau đó.

TẤN TÀI