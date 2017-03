Loại ngũ một công an trộm tang vật

VKSND tỉnh Long An, vừa cho biết sẽ xem xét lại việc kỷ luật đối với nguyên hạ sĩ công an Nguyễn Hữu Khánh, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an huyện Đức Huệ. Cùng đó, xem lại mức kỷ luật khiển trách với người liên quan trong vụ trộm rượu trong kho tang vật tại công an huyện này.

Trộm rượu lậu

Theo hồ sơ, trong quá trình công tác Khánh chơi với Thượng sĩ Huỳnh Văn Lộc, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ và ma túy. Thượng sĩ Lộc được phân công giữ kho tang vật của đội. Kho tang vật có rất nhiều mặt hàng có giá trị như thuốc lá, rượu ngoại… do công an bắt giữ của những người buôn lậu qua biên giới. Vì thế, Khánh nảy ra ý định lấy số tang vật này mang bán.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà Khánh biết mã số của ổ khóa kho tang vật nên nhiều lần mở cửa, đột nhập vào trong kho lấy hàng mang ra bán.









Văn bản họp xử lý kỷ luật hạ sĩ Nguyễn Hữu Khánh.

Theo xác định của công an, trong vòng hơn nửa tháng đầu năm 2013, Khánh tám lần đột nhập vào kho lấy tổng cộng 52 chai rượu Chivas 12, 18, 25. Số rượu trộm được Khánh đem bán và nhờ một người bạn bán được gần 100 triệu đồng, dùng tiền đó mua vật dụng cá nhân, gửi vào tài khoản…

Kiểm tra kho, công an thấy rượu bị “bốc hơi” nên tiến hành kiểm kê và Khánh bị đưa vào vòng nghi vấn. Lúc đầu Khánh một mực không thừa nhận nhưng sau khi công an điều tra xác minh, thấy khó che giấu nên Khánh thừa nhận mình là thủ phạm của các vụ trộm rượu.

Xử lý bao che?

Sau khi xác minh, Công an huyện Đức Huệ đã tổ chức cuộc họp. Tại cuộc họp, các ý kiến nhận định: Sai phạm của chiến sĩ Khánh đã rõ. Khánh còn ngoan cố, không khai nhận, đổ lỗi cho người khác, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Các ý kiến thống nhất tước danh hiệu công an nhân dân với chiến sĩ Khánh, buộc bồi thường số tiền gần 100 triệu đồng.

Riêng Thượng sĩ Lộc, các cán bộ nhận định người này “thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra theo dõi dẫn đến mất tang vật trong kho, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của ngành”. Vì thế, lãnh đạo công an huyện thống nhất kỷ luật với mức khiển trách.

Trên cơ sở biên bản họp, Công an huyện Đức Huệ đã gửi công văn đề nghị Công an tỉnh Long An xử lý kỷ luật hai người với mức kỷ luật như trên.

Việc công an ăn trộm tang vật với số tiền cả trăm triệu đồng nhưng công an không khởi tố, chỉ xử lý kỷ luật gây bức xúc cho nhiều người. “Cách xử lý như vậy sẽ gây thiệt hại đến uy tín của ngành, có dấu hiệu bao che tội phạm” - một người dân nói.

Chúng tôi nhiều lần liên hệ Công an huyện Đức Huệ nhưng nơi đây từ chối trả lời, cho rằng trách nhiệm trả lời thuộc lãnh đạo công an tỉnh. Liên hệ với Công an tỉnh Long An thì được trả lời là sẽ xem lại hồ sơ vụ việc. Riêng VKS tỉnh hứa sẽ xem xét lại việc xử lý này.

ÁI NHÂN - TẤN QUỐC