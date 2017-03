Một cán bộ huyện chết trước cửa nhà

Ngày 19/1, công an huyện Tiên Lãng cho biết, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông D. V. T ( 1984), trú tại khu 1, thị trấn Tiên Lãng.

Trước đó vào khoảng 5h sáng ngày 18/1, người dân địa phương đi tập thể dục qua nhà ông T. và phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống sân trước cửa nhà riêng.

Ông T. hiện là cán bộ phòng kinh tế huyện Tiên Lãng. Ông T. đã có vợ và 1 con gái. Tuy nhiên cách đây không lâu, ông T bị tai nạn giao thông, có chấn thương đến hệ thần kinh.

Tại hiện trường cho thấy ông T. tử vong do rơi từ trên mái nhà của nhà mình xuống cổng. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ ông T. tử vong do trượt chân khi lên mái nhà làm việc hay tự vẫn.

Theo Thu Hằng (DT)