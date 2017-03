Nam sinh viên rơi từ tầng 4 xuống đất khi đi trộm đồ

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào 12 giờ 30 ngày 14-7, tại tòa nhà K1 thuộc KTX sinh viên Trường ĐH Hải Phòng, một nam sinh viên bất ngờ rơi từ tầng bốn của tòa nhà tám tầng xuống đất.

Khi xảy ra vụ việc, nhiều người chạy đến và phát hiện nam sinh viên bị thương nặng, trên vai vẫn đeo ba lô có chứa hai chiếc laptop và ví tiền cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Sinh viên Nguyễn Đức Huy tại phòng 414, tòa nhà K1, ĐH Hải Phòng kể lại khoảng thời gian trên, Huy và hai bạn cùng phòng khóa cửa phòng KTX đi ăn trưa.

Khi ba bạn ăn xong và trở lại phòng 414 thì thấy cửa bị khóa trong. Nghi có trộm cắp, cả ba sinh viên chạy xuống tầng một gọi bảo vệ. Khi ba sinh viên chạy lên thì phát hiện ra một thanh niên mặc áo đen hốt hoảng chạy ra phía ngoài lan can. Trong khi chạy, thanh niên này bất ngờ trượt chân và rơi xuống sân sau của tòa nhà KTX K1.



Hình ảnh nam sinh viên bất tỉnh sau khi rơi xuống đất.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an quận Kiến An đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Kiến An. Nạn nhân lúc này trong tình trạng hôn mê sâu. Tại hiện trường, trong phòng 414 của sinh viên Huy, đồ đạc bị lật tung, hai laptop và một ví tiền bị mất.

Qua xác minh, thanh niên đột nhập vào phòng 414 tên U., sinh viên năm hai khoa Xây dựng, Trường ĐH Hải Phòng, quê Tiên Lãng. Quá trình xác minh, trong ba lô U. đeo trên vai khi bị rơi xuống có hai chiếc laptop và ví tiền của phòng Huy.

Được biết hai tòa nhà K1, K2 của khu KTX ĐH Hải Phòng có khoảng 2.000 sinh viên, mặc dù đang trong dịp nghỉ hè nhưng có nhiều sinh viên vẫn ở lại KTX. Hiện tượng sinh viên bị mất đồ vật có giá trị xảy ra thường xuyên ở khu vực KTX trước đó.