Nghi án công an xã chặn xe, đánh người trong đêm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 26-9, anh Nguyễn Quốc Việt điều khiển xe tải biển số 74C-023.44 cùng với Nguyễn Thị Huệ (SN 1976), Nguyễn Anh Vương (SN 1994, tất cả trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thu mua cà phê từ thôn 7 (xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế) đang theo hướng đường Hồ Chí Minh để về huyện Hướng Hóa.

Khi đến đoạn thuộc địa phận thôn 3 (xã Hồng Thủy) thì bị hai người mặc thường phục chặn xe. Do đêm tối cộng với nhóm người này mặc thường phục nên anh Việt không dừng xe mà tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn tiếp tục chèn ép và bắt anh Việt phải dừng xe.



Các nạn nhân viết biên bản tường trình lại vụ việc.

Khi dừng xe, nhóm người này tự xưng là công an xã và yêu cầu kiểm tra giấy tờ và hàng hóa trên xe. Thấy dấu hiệu bất thường anh Việt yêu cầu nhóm người này chứng minh họ là công an thì có một người lớn tiếng: “Tao là công an xã, tao có quyền” rồi lao vào đấm đá vào vùng đầu và bụng anh Việt.

Cùng lúc này, bốn người ngồi trên hai chiếc xe máy, trong đó có một người mặc đồ công an xã cũng chạy đến và lao vào hành hung anh Việt. Thấy vậy, bà Huệ và anh Vương chạy đến can ngăn thì cũng bị nhóm người kể trên hành hung.

Sau khi hành hung người dân, nhóm người kể trên nhanh chân rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó đã đến gõ cửa nhà riêng của bí thư xã Hồng Thủy để kêu cứu.



Công an xã mặc thường phục đón xe, yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ.

Theo tường trình của các nạn nhân thì họ có nhận ra hai trong nhóm người hành hung là ông Liễu (Trưởng Công an xã Hồng Thủy - PV) và một công an viên tên Ka - Rơl.