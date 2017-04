Nhiều người dính ma túy trong bar V18 Club Cần Thơ

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, kể từ 31-3, Sở VH-TT&DL Cần Thơ vũ trường V18 Club thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Miền Nam - khách sạn Quốc Tế không được kinh doanh hoạt động vũ trường do Sở đã ra quyết định rút giấy phép. Lý do bị rút giấy phép kinh doanh do không đảm bảo điều kiện an ninh trật tự và qua kiểm tra thì khách sạn nơi đặt vị trí hoạt động vũ trường không đủ tiêu chuẩn ba sao theo quy định. Sau khi bị rút giấy phép kinh doanh vũ trường, V18 Club chuyển qua loại hình quán bar. Một lãnh đạo thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ cho biết, với loại hình kinh doanh quán bar thì chủ cơ sở chỉ cần đăng kí được cấp giấy phép kinh doanh là hoạt động, tuy nhiên quán bar không được phép tổ chức hoạt động có sàn nhảy như vũ trường.