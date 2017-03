Nhiều vụ trộm chó dùng kiếm chém người

Đồng phạm với Công là Nguyễn Công Hậu bị phạt hành chính do chưa thành niên.

Đây là hai người từng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm chó trên địa bàn. Điển hình như đêm 28-7, Công điều khiển xe máy chở Hậu mang theo kiếm và dụng cụ câu trộm chó. Khi câu được một con chó thì bị người dân cùng lực lượng công an xã phát hiện, đuổi bắt. Công và Hậu vừa chạy vừa dùng kiếm chống trả, chém trúng kính chiếu hậu của xe ô tô chặn đường khiến kính vỡ văng trúng mắt anh Nguyễn Đình Hạ khiến anh phải đi cấp cứu.

Sáng 1-8, ông Lê Văn Nghĩ (54 tuổi, công an thường trực xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng bị hai kẻ đi trộm chó dùng kiếm chém chấn thương sọ não. Theo đó, khi phát hiện hai người mang theo câu chó và kiếm, tổ công tác Công an xã Khánh Thành yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, họ đã liều lĩnh rồ ga bỏ chạy sau khi rút kiếm chém vào trán ông Nghĩ.

Đ.LAM