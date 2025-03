Nam thanh niên tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để lừa người khác 20/03/2025 19:02

(PLO)- Bị can Chinh đã tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để chiếm đoạt 10 triệu đồng.

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố Nguyễn Quang Chinh (24 tuổi; trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quang Chinh tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 12-3, chị TTC (19 tuổi; trú huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; tạm trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đến Công an thị trấn Hưng Nguyên trình báo chị bị một người đàn ông tên Chinh (trú tỉnh Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng.

Người đàn ông tên Chinh đã tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để chiếm đoạt tiền của chị C.

Công an thị trấn Hưng Nguyên đã xác minh và báo cáo vụ việc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ. Đồng thời tìm ra người tên Chinh chính là Nguyễn Quang Chinh nên đã triệu tập để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chinh rất ngoan cố, tìm mọi cách quanh co chối tội.Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên thu thập, Chinh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Chinh khai do lười lao động, không có việc làm ổn định nên Chinh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị C.

Chinh đã sử dụng ứng dụng trên điện thoại tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả với số tiền 10 triệu đồng từ một tài khoản khác đến tài khoản của chị C và đưa cho chị C xem. Sau đó, Chinh yêu cầu chị C đưa 10 triệu cho Chinh.

Chiếm đoạt được tiền, Chinh dùng để ăn chơi.