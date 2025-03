Lâm Đồng: Công an điều tra vụ bé gái 15 tuổi sinh con 22/03/2025 13:09

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra trường hợp bé gái 15 tuổi vừa sinh con trong Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày 22-3, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an thị trấn Di Linh điều tra vụ bé gái tên là P.T.N (sinh tháng 4-2010, ngụ huyện Di Linh) sinh con trong bệnh viện.

Bé gái 15 tuổi sinh con tại bệnh viện

Thông tin ban đầu cho hay, vào cuối tháng 6-2024, thông qua mạng xã hội, bà C. quen biết người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thiện (ngụ tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Khi đó, cháu P.T.N (con gái bà C) đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Di Linh.

Sau đó, bà C và người phụ nữ tên Thiện hẹn gặp nhau tại thị trấn Di Linh vào giữa tháng 7-2024. Cùng đi với bà Thiện còn có 1 thanh niên tên là Lê Ngọc S và bà Thiện giới thiệu là con trai của bà.

Sau khi gặp nhau, cả bà Thiện và thanh niên tên S đã tới nhà trọ của bà C ở lại qua đêm.

Theo bà C, khi ở lại, S đã vào phòng cháu P.T.N. Sau đó, do bị bà C liên tục rầy la, S dẫn bé P.T.N xuống TP.HCM ở. Sau khoảng 1 tháng, mẹ con của S đã đưa bé về lại Di Linh rồi bỏ đi luôn.

Khoảng 3 tháng sau, thấy con gái có những biểu hiện lạ, bà C đã đưa N đi khám thì phát hiện con gái đã có thai 21 tuần tuổi.

Sau khi biết mình có thai, cháu N nghỉ học ở nhà.

Ngày 19-3, khi cháu N nhập viện sinh con, người thân cháu đã liên lạc với S thông báo về sự việc.

Qua các cuộc trao đổi qua điện thoại, tin nhắn zalo, S thừa nhận là người đã làm cho cháu N có thai...