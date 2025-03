Công an xác minh thiếu niên bị đánh tới tấp trước quán cơm 23/03/2025 21:30

(PLO)- Sau khi đoạn video ghi lại một thiếu niên bị đánh trước cửa quán cơm, công an đã nhanh chóng vào xác minh xử lý.

Ngày 23-3, Công an thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã lập hồ sơ điều tra, lấy lời khai của người đàn ông đánh người trước quán cơm tại khu vực thị trấn Long Thành (huyện Long Thành).

Trước đó, vào tối 22-3, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một người hành hung ngay trước một quán cơm ở khu vực vườn dầu (thị trấn Long Thành) khiến dư luận bức xúc.

Công an làm việc với người đàn ông đánh nam thiếu niên trước cửa quán cơm. Ảnh: CA.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an thị trấn Long Thành đã nhanh chóng vào cuộc và xác định người đánh là PĐT (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành); thiếu niên Q (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa) là người bị đánh. Lực lượng công an sau đó đã đưa T đến trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, T khai chỉ vì nghi ngờ Q có quan hệ tình cảm với em họ mình nên đã tức giận, tìm đến quán ăn nơi Q đang ngồi bên trong gọi ra ngoài đánh liên tiếp. Bị đánh nhưng thiếu niên này không dám chống cự.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.