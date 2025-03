Khởi tố nam thanh niên tham ô gần 290 triệu đồng của công ty để tiêu xài 21/03/2025 20:32

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Quân (24 tuổi, ngụ tại xã Thuận Đức, TP Đồng Hới) về tội tham ô tài sản.

Theo cơ quan công an, Quân là nhân viên hợp đồng lao động của Công ty Cổ phần đầu tư Hải Dương (có địa chỉ tại TP Đồng Hới).

Trong công ty, Quân được giao nhiệm vụ giao nhận hàng hóa, thu tiền của khách hàng và có trách nhiệm quản lý, bảo quản số tiền thu được của khách hàng đến cuối ngày làm việc để giao nộp lại cho công ty.

Quân bị khởi tố sau khi có hành vi tham ô tài sản của công ty để tiêu xài cá nhân. Ảnh: CA

Trong hai ngày 22 và 23-11-2024, Quân nhận hàng hóa với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng tại kho của công ty để đi giao cho khách. Quân đã đi giao hàng và thu được số tiền hơn 290 triệu đồng, số hàng còn lại chưa giao có giá trị hơn 21 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi trở về công ty, Quân trả lại số hàng chưa giao được, còn số tiền hơn 290 triệu đồng thu được thì Quân chỉ nộp lại cho công ty 6,8 triệu đồng và chiếm đoạt hơn 284 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.