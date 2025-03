Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu phát huy vai trò của Trưởng công an cấp xã 21/03/2025 17:43

(PLO)- Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng công an cấp xã trong việc chủ động nắm, xử lý từ sớm các vấn đề phát sinh về an ninh ở cơ sở...

Ngày 21-3, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Giao ban công tác công an quý I-2025; tổng kết Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I-2025, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai toàn diện các mặt công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bảo vệ an toàn các điểm du lịch và lễ hội đầu xuân.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó đã điều tra, làm rõ 237/277 vụ về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội (đạt tỉ lệ 85,56%); bắt 385 đối tượng, thu hồi 2,4 tỉ đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, làm rõ nhiều vụ án về trật tự xã hội.

Công an phát hiện, xử lý 142 vụ/135 đối tượng về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; trong đó, phát hiện mới 115 vụ/119 đối tượng (giảm 71 vụ/95 đối tượng); đã khởi tố 23 vụ/26 bị can.

Kiểm tra, phát hiện 61 vụ/ 68 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (giảm 28 vụ/33 đối tượng). Bắt giữ 130 vụ/264 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 30 vụ).

Đặc biệt, các Tổ tuần tra kiểm soát kết hợp tuần tra nghiệp vụ đã tổ chức hơn 12.500 cuộc tuần tra với gần 54.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã giải tán 186 nhóm/979 đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự; ngăn chặn 4 nhóm/14 đối tượng chuẩn bị hung khí để đánh nhau…

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả tích cực, đã phát hiện, xử lý gần 11.900 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 25 tỉ đồng, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện.

Lực lượng công an làm căn cước công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công tác đấu tranh, xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đạt hiệu quả cao; công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai quyết liệt. Công an tỉnh Bình Thuận cũng thực hiện nghiêm các quy định về bắt, giam, giữ và xử lý tội phạm, bảo đảm không để xảy ra oan, sai…

Đặc biệt, Công an tỉnh Bình Thuận cũng khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp nhận 4 nhiệm vụ cùng cơ sở vật chất từ các sở, ngành, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm không để gián đoạn hoạt động.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khen thưởng tổng kết đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và có 10 tập thể; 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; có 46 tập thể và 112 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Đại tá Lê Quang Nhân biểu dương thành tích đã đạt được của Công an Bình Thuận trong quí I-2025.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an Bình Thuận đã đạt được trong quý I-2025.

Ông yêu cầu trong thời gian tới, phải hoàn thành bố trí cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an cấp xã; tiếp tục phát huy hiệu quả trách nhiệm của 9 tổ công tác cấp tỉnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng Công an cấp xã trong việc chủ động nắm, xử lý từ sớm các vấn đề phát sinh về an ninh cơ sở; tăng cường theo dõi, hướng dẫn giữa các Phòng nghiệp vụ với Công an cấp xã.

Trong đó phải chuyển đổi trạng thái làm việc, quản lý điều hành công việc của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường điện tử; tăng cường các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ Công an cấp xã giải quyết các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng…