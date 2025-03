Công an tỉnh Long An triệt phá hơn 240 vụ án ma túy trong năm 2024 20/03/2025 17:22

(PLO)-Năm 2024, Công an tỉnh Long An đã triệt phá trên 240 vụ án ma túy, bắt 370 đối tượng thu giữ trên 50 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 20-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2024, công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) tại tỉnh Long An đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an tỉnh Long An triệt phá điểm đá gà ở huyện Tân Trụ, có 58 người tham gia. Ảnh: CALA

Trong năm, Công an tỉnh Long An đã khám phá thành công 32 chuyên án lớn, bắt giữ 144 đối tượng, triệt phá 333 tụ điểm cờ bạc, 26 tụ điểm mại dâm. Đặc biệt, 39 đối tượng truy nã đã bị bắt hoặc vận động đầu thú, góp phần giảm 7,6% tội phạm hình sự.

Công an tỉnh Long An đã triệt phá nhiều vụ án ma túy trên địa bàn, thu giữ hơn 50kg ma túy tổng hợp. Ảnh: CALA

Ngoài ra, công tác phòng chống buôn lậu, hàng cấm cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, lực lượng chức năng đã triệt phá 606 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với tổng giá trị hàng hóa thu giữ lên đến hơn 80 tỉ đồng.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cũng ghi nhận thành tích đáng chú ý với 241 vụ bị triệt phá, 370 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật thu giữ gồm 4,2kg heroin, 52,3kg ma túy tổng hợp, 54,5kg cần sa và hơn 1,6 tỉ đồng tiền mặt.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị tổng kết. Ảnh:CALA

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Hồng nhấn mạnh, năm 2025, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sự tham gia của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện mô hình "Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị", nhân rộng các mô hình bảo vệ ANTQ hiệu quả, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tội phạm.

Với những giải pháp quyết liệt và sự chung tay của toàn xã hội, tỉnh Long An sẽ tiếp tục duy trì môi trường an toàn, ổn định trong năm 2025.

Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an. Ảnh: CALA

Với thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 của Công an tỉnh Long An, Bộ Công an tặng bằng khen cho 17 tập thể, 2 cá nhân; tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ Tổ quốc” cho 105 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 7 tập thể và tặng bằng khen cho 57 tập thể, 81 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lâm Minh Hồng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ năm 2024. Ảnh: CALA

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 42 tập thể, 230 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và 72 tập thể, 215 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua khác.