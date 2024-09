Công an quận 4 phá nhiều vụ án ma túy tại các chung cư cao tầng 11/09/2024 14:30

Từ đầu năm 2024, Công an quận 4, TP.HCM phối hợp với các đơn vị thường xuyên ra quân kiểm tra những chung cư cao tầng trên đường Bến Vân Đồn. Công an đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, không đăng ký tạm trú, lưu trú. Công an quận 4 cũng phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng phạm tội về ma túy.

Đơn cử, 13 giờ 5 ngày 24-3, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 4 phối hợp Công an phường 1, quận 4 kiểm tra một căn hộ ở chung cư The Goldview (số 346 Bến Vân Đồn). Thời điểm kiểm tra, Jhang Guo-Jyun (SN 1999) và Kang Ju-Chin (SN 2000, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) có mặt tại căn hộ nhưng chưa đăng ký lưu trú. Kiểm tra căn hộ, Công an quận 4 phát hiện có chất Ketamine.

3 người quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc bị bắt do liên quan đến ma túy tại căn hộ chung cư The Goldview. Ảnh: CA

Kiểm tra một căn hộ khác cùng chung cư, Công an phát hiện có Lu You-Jun (SN 1980, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Kết quả xét nghiệm nhanh, cả ba đều dương tính với ma túy tổng hợp. Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã khởi tố, bắt tạm giam Jhang Guo-Jyun về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng Lu You-Jun và Kang Ju-Chin bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời Công an quận 4 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM trục xuất hai trường hợp này.

Tiếp đó, lúc 20 giờ 45 ngày 15-5, Công an phường 1, quận 4 tiếp nhận tin báo tố giác từ 2 tài xế xe ôm công nghệ cùng nhận đơn hàng tại chung cư Vạn Đô (số 348 Bến Vân Đồn,) để đi giao. Hai tài xế kiểm tra trước khi vận chuyển thì phát hiện bên trong có một gói hàng (đựng ba gói nylon chứa 12,78 gram cần sa) và một gói hàng (đựng hai gói nylon chứa 11,049 gram cần sa).

Vào cuộc truy xét, Công an quận 4 đã bắt giữ Lykert Bevan Dean (SN 1988) và Rohde Reinart (SN 1995, cùng quốc tịch Nam Phi). Khám xét căn hộ tại chung cư Vạn Đô, lực lượng chức năng thu giữ thêm 68,72 gram cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Sau đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lykert Bevan Dean về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Rohde Reinart về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng trong tháng 5-2024, Công an phường 1, quận 4 kiểm tra căn hộ A2, tầng 15 chung cư The Goldview (346 Bến Vân Đồn) ghi nhận có 4 nhân khẩu cư trú gồm: Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1991), Trần Thị Cẩm Hường (SN 2000), Nguyễn Diễm Trinh (SN 1999), Kng Junwei (SN 1993, quốc tịch Singapore). Tại đây, công an thu giữ 0,7137 gram Ketamine và 1 dĩa nhựa dính Ketamine cùng một số đồ vật liên quan.

Nhóm Kng Junwei, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trần Thị Cẩm Hường, Nguyễn Diễm Trinh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thanh Xuân, thu giữ thêm ma túy cùng với nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh, cả bốn đều dương tính với ma túy tổng hợp. Xuân và Hường đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng Junwei bị xử phạt hành chính và báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM tiến hành trục xuất