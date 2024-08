Công an quận 4 tìm tang vật và thủ phạm vụ trộm xe ở chung cư Khánh Hội 1 21/08/2024 10:49

(PLO)- Công an quận 4, TP.HCM đang điều tra, tìm tang vật và thủ phạm vụ trộm xe ở chung cư Khánh Hội 1.

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại chân cầu thang tháp B, chung cư Khánh Hội 1, số 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4. Vụ việc xảy ra vào ngày 15-3-2024.

Quá trình điều tra, Công an quận 4 xác định nghi phạm thực hiện hành vi và tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản là nam thanh niên khoảng 30-40 tuổi, vóc dáng vừa, cao khoảng 1,6m, nước da ngăm đen.

Tang vật là một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen bạc, biển số: 59D3-210.19; Số khung: RLHJA3928NY240056, Số máy: JA39E2737013.

Để có cơ sở xác định đối tượng và thu hồi tang vật, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 phát thông báo yêu cầu ai biết đối tượng và tang vật có đặc điểm như trên thì thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 để cung cấp thông tin (địa chỉ: 14-16 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4, TP.HCM, SĐT: 0283.9400.019, gặp điều tra viên Nguyễn Ngà Duy Tân để tiếp nhận xử lý.