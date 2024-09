TP.HCM: Bắt 4 người liên quan vụ cướp giật tài sản lấy tiền mua ma túy 04/09/2024 11:12

Ngày 4-9, Công an quận 4, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lý Huỳnh Minh An, Phạm Anh Huy, Phạm Đặng Minh Tiến và Hồng Ánh Loan, về các tội “Cướp giật tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ vụ cướp giật tài sản, Công an quận 4 đã truy xét, bắt giữ 4 người có liên quan. Ảnh: CAQ4

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 1-8, chị Lê Thị Minh D (SN 1980; cư trú phường 2, quận 4) đã đến Công an phường 2, quận 4 trình báo sự việc bị cướp giật tài sản.

Theo đó, thời điểm trên, chị D bị một người thanh niên sử dụng xe máy giật sợi dây chuyền vàng của chị đang đeo trên cổ rồi chạy thoát.

Nhận tin báo, Thượng tá Lê Đức Túy, Phó Trưởng Công an quận 4 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 phối hợp cùng Công an phường 2 và sự hỗ trợ của lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét, nhanh chóng phát hiện, bắt giữ thủ phạm gây án.

Phạm Đặng Minh Tiến (SN 2002; thường trú phường Cô Giang, quận 1) bị bắt giữ ngay khi đang lẩn trốn tại phường Tân Kiểng, quận 7.

Tiến khai nhận, do bản thân thất nghiệp, nghiện ma túy nên đã thực hiện vụ cướp giật trên. Sau khi giật sợi dây chuyền của chị D, Tiến đã nhờ Lý Huỳnh Minh An (SN 1995; cư trú phường Bình Thuận, quận 7) đi bán sợi dây chuyền vàng vừa cướp giật được.

Sau đó, Tiến và An đã rủ Phạm Anh Huy (SN 1989; thường trú phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) mua ma túy về sử dụng tại một khách sạn ở quận 7.

Công an quận 4 tiếp tục điều tra, xác định được người bán ma túy cho nhóm của An, Tiến và Huy là Hồng Ánh Loan (SN 1973; thường trú phường 1, quận 8; hiện ở phường Tân Hưng, quận 7) nên nhanh chóng bắt giữ.