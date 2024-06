Giá căn hộ chung cư đã bàn giao biến động trái chiều 27/06/2024 16:31

Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá bán thứ cấp (mua đi, bán lại) những chung cư đã bàn giao tại TP.HCM diễn biến trái chiều, một số nơi tăng giá nhưng đa phần giá giảm thấp hơn mức giá bán cùng kỳ 2023 xét trên diện rộng.

Tăng ít, giảm giá nhiều

Theo thông tin từ kênh thông tin Batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ chung cư thứ cấp tăng trong 6 tháng đầu năm nay, ở một số dự án còn có dấu hiệu tăng giá bán. Như giá căn hộ chung cư trên đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) được rao bán giá thứ cấp trung bình 85 triệu đồng/m2, tăng 18% so với giá bán cùng kỳ 2023. Chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũng có giá căn hộ được chào bán giá từ 65 triệu đồng/m2, tăng gần 3,5% so với cuối năm 2023.

Khu vực TP Thủ Đức, một số chung cư đã bàn giao gần tuyến Metro ghi nhận mức giá thứ cấp tăng từ 5-10% tùy vị trí.

Giá căn hộ chung cư đã bàn giao khu vực gần trung tâm TP.HCM vẫn tăng giá nhờ nhu cầu thuê cũng như mua ở vẫn cao. Ảnh: QH

Đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại TP Thủ Đức cho biết giá bán các căn hộ đã bàn giao này tăng do gần khu vực trung tâm TP.HCM và giao thông kết nối, dễ di chuyển. Thứ hai là do nhu cầu thuê và giá thuê tại đây đang rất tốt. Hầu hết các dự án có tỷ lệ cho thuê cao, dễ lấp đầy và giá thuê tăng ổn định thì giá bán cũng lên theo.

Ngược lại, phần lớn các chung cư TP.HCM đã bàn giao vẫn đang trong tình trạng giá thứ cấp giảm.

Theo dữ liệu của kênh batdongsan.com.vn, giá căn hộ chung cư quận Bình Tân trong quý đầu năm 2024 giảm gần 30% so với cùng kỳ 2023. Một số dự án chung cư trên địa bàn quận này như An Gia Star, 8X Rainbow, Moonlight Boulevard, Moonlight Park View.. đều vẫn đang ghi nhận giá bán giảm 3,5 -7%.

Trong khi đó, giá căn hộ thứ cấp ở khu vực xa trung tâm có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: QH

Giá rao bán trung bình chung cư đã bàn giao TP Thủ Đức cũng giảm so với đầu năm 2023, ghi nhận mặt bằng giá bán thứ cấp trung bình giảm hơn 30% so với cùng kỳ. Loạt chung cư trên khu vực này như Lumiere Boulevard (giảm 2%), chung cư Centum Wealth (giảm 14%), Ricca ( giảm 6%), Sài Gòn Gateway (giảm 13,5%)… so với giá rao bán đầu năm 2023.

Chuyên gia bất động sản Huỳnh Phước Nghĩa cho biết giá căn hộ mới mở bán sẽ tăng nhưng giá căn hộ cũ, căn hộ đã bàn giao sẽ giảm giá. Nguyên do là vì những nhà đầu tư căn hộ thứ cấp gặp khó về dòng tiền, áp lực lãi vay buộc phải giảm giá bán để cắt lỗ, thu hồi vốn.

Cung ít, giá vẫn nhích

Dù giá căn hộ thứ cấp có chiều hướng giảm nhưng theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm, chung cư TP.HCM là loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất, ghi nhận tăng 51% so với cùng kỳ 2023.

Nhu cầu mua gia tăng sẽ thúc đẩy các chủ đầu tư mạnh dạn hơn trong việc triển khai bán hàng những tháng tới đây. Xét trên nguồn cung tương lai, phần lớn dự án chung cư sắp triển khai tại TP.HCM có giá bán thuộc phân khúc cao cấp, trung bình từ 55 -85 triệu đồng/m2. Tốc độ tăng giá trung bình của chung cư TP.HCM hiện vào khoảng 5-7% mỗi năm.

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cũng cho rằng giá căn hộ TP.HCM vẫn sẽ tăng do thị trường cho thuê tốt. Lợi nhuận đầu tư cộng gộp với căn hộ TP.HCM cho thuê vẫn cao nên phân khúc này chiếm tỷ lệ cao về nhu cầu mua với nhóm đầu tư dài hạn và ở thực. Vì vậy, không bất ngờ khi căn hộ vẫn sẽ có sức hấp thụ tốt trên thị trường dù giá ngày càng cao.

Thời gian tới, giá căn hộ chung cư TP.HCM đã bàn giao vẫn sẽ tăng do nguồn cung phân khúc này vẫn khan hiếm. Ảnh: QH

Giá căn hộ phân khúc trung và cao cấp tiếp tục chiếm đa số trong giỏ hàng bán ra của các doanh nghiệp bất động sản. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu, nhân công đang được tăng đều qua mỗi năm thì chi phí để xây dựng một ngôi nhà cũng sẽ tăng theo tương ứng. Chưa kể, một bộ phận chuyên đầu cơ, mua đi bán lại ở thị trường thứ cấp đã khiến giá nhà đến tay người sử dụng cuối cùng bị thổi lên nhiều lần.

Do đó theo ông Quang, nửa cuối năm giá bán căn hộ sơ cấp (mở bán lần đầu) và giá thứ cấp (mua đi bán lại) của những chung cư đã bàn giao vẫn sẽ có chiều hướng tăng bởi nguồn cung dự án mới vẫn khan hiếm vì những vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ.