Nhóm người lạ mang thi thể em trai vứt vào nhà chị ruột

Nạn nhân được xác định là ông TB. (35 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú quận 6).





Hiện trường được cơ quan chức năng phong toả tại cuối hẻm 365 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 để điều tra.

Theo một số nhân chứng, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 3-12 có một nhóm người đi xe gắn máy đưa ông B. về nhà chị ruột của ông. Nhân chứng kể, hai người đàn ông đi xe gắn máy hiệu Wave kè ông B. ngồi giữa, còn hai người phụ nữ khác đi xe gắn máy hiệu Dream theo sau.

Những người dân trong hẻm thấy, lúc người đàn ông chở ông B. vào hẻm số 365 đường Hậu Giang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Thậm chí những người trong hẻm thấy chân của ông B. khi ngồi trên xe có va quệt xuống đường, rướm máu nhưng ông B. hầu như không có bất kỳ sự phản ứng gì.

Khi đến cuối hẻm, nhóm người lạ xuống xe dìu ông B. bỏ vào nhà người chị ruột của ông này. Sau đó nhóm người gồm hai nam, hai nữ ra ngoài lấy xe rời khỏi con hẻm.

Một người dân quan sát từ đầu, thấy sự việc diễn ra lạ lùng nên tiếp cận ông B. để kiểm tra. Người này hốt hoảng khi phát hiện ông B. đã tử vong nên trình báo cơ quan công an. Sau đó công an đã có mặt, phong toả để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo người nhà, ông B. làm nghề tự do. Trước đây ông B. sống chung với gia đình người chị ruột ở con hẻm 365 đường Hậu Giang. Tuy nhiên cách đây ba tháng, ông B. quen và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại quận 8.

Những người dân trong hẻm có xác nhận, trong số nhóm bốn người đưa thi thể của ông B. về nhà chị ruột của ông, có mặt của người “vợ hờ” nói trên. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có khả năng ông B. tử vong ở nơi khác và được nhóm người lạ mang về “vứt” cho gia đình người chị ruột của ông lo hậu sự.

Khi công an đang điều tra thì trong đêm 3-12, có một số người đến công an tự nhận là người đã di chuyển thi thể ông B. từ quận 8 về vứt bỏ tại nhà chị ruột của ông ở địa điểm trên. Công an đang lấy lời khai của nhóm này để phục vụ công tác điều tra.