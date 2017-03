Phát hiện 86 kg thuốc nổ trong nhà nghỉ

(PL)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khám xét khẩn cấp nhà bà Võ Thị Mốt (trú thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) do có liên quan đến vụ mua bán thuốc nổ.

Trước đó bà Mốt có bán 4 kg thuốc nổ cho Nguyễn Dũng và Dũng đã bị Công an huyện Phú Ninh phát hiện, khởi tố. Bà Võ Thị Mốt và tang vật. Ảnh: K.THÁI Qua khám xét, tại nhà bà Mốt có chứa 62 kg thuốc nổ và hơn 2.000 kíp nổ. Bà Mốt khai thu mua nhiều nơi để dành bán kiếm lời. Trong đó chủ yếu mua thuốc nổ tại nhà nghỉ Thanh Thảo (ngụ cùng xã Tam Nghĩa). Khám xét tại nhà nghỉ, cơ quan công an thu thêm 86 kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ và 200 m dây cháy chậm. Khi công an khám xét, Nguyễn Thị Thanh (vợ của chủ nhà nghỉ) đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. KIM THÁI