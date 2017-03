Phát hiện xương, da hổ tại quán thịt chó

Trước đó, khoảng 21 giờ 30, ngày 11-8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) kiểm tra quán thịt chó Ninh Bình do ông Nguyễn Văn Nghị làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang phát hiện Lê Xuân Xanh và Cao Xuân Hồng (cùng quê Nghệ An) sử dụng xe ô tô biển số 30M-2454 chở xương và da hổ. Công an xác định con hổ đã bị giết có chiều dài khoảng 2 m, trọng lượng 70 kg. Theo Xanh và Hồng khai, số xương, da hổ trên được một người chưa rõ lai lịch thuê chở từ tỉnh Hà Tĩnh đến giao cho ông Nghị để nấu cao. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN NGỌC