Cảnh báo giả mạo giấy mời của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, phó giám đốc Công an Gia Lai 15/03/2025 18:54

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai khẳng định giấy mời “cập nhật thông tin định danh điện tử” có chữ ký của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh là giả mạo.

Ngày 15-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát cảnh báo đến người dân về việc có kẻ “giả mạo giấy mời cập nhật thông tin định danh điện tử” có chữ ký của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định giấy mời "cập nhật thông tin định danh điện tử,đồng bộ thông tin ứng dụng VneID" là giả mạo. Công an tỉnh Gia Lai không gửi giấy mời đến người dân về việc cập nhật thông tin định danh điện tử.

Giấy mời giả mạo về cập nhật thông tin định danh điện tử. Ảnh: CA

Đồng thời, công an khuyến cáo người dân không làm theo hướng dẫn từ giấy mời như trên. Mọi thông tin về cấp căn cước, định danh điện tử, người dân liên hệ với công an cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn trực tiếp.

Trước đó, ngày 14-3, gia đình cháu NMĐ (6 tuổi, ngụ phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) nhận được giấy mời có nội dung “về việc cập nhật thông tin định danh mức 2, đồng bộ thông tin ứng dụng VneID của Bộ Công an theo quy định và đăng ký hộ khẩu điện tử và cấp thẻ căn cước với đối tượng dưới 14 tuổi”.

Trên giấy mời ghi Công an tỉnh Gia Lai-QLHC&TTXH, ở phần ngày tháng lại ghi “Ayun Pa ngày 14 tháng 3 năm 2025 và vị trí đóng dấu, ký tên ở dưới lại có tên “Ksor H’Bơ Khắp.

Điều lạ là trong giấy mời không có thời gian làm việc cụ thể mà yêu cầu người giám hộ tự đặt lịch hẹn trên cổng thông tin trực tuyến quốc gia. Liên hệ Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thị xã Ayun Pa, qua điện thoại đồng chí Nguyễn Văn Nam- số điện thoại 039566****.

Trong giấy mời có nhiều lần nhắc, yêu cầu người giám hộ trước khi đến làm việc phải mang theo giấy mời và mã hồ sơ đặt lịch hẹn.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, giấy mời trên là giả, văn bản không đúng, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Thực tế, từ ngày 1-3 Công an thị xã Ayun Pa đã giải thể, hiện nay Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp là Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Nếu người dân không tỉnh táo, liên hệ qua điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, đăng nhập trên mạng để nhận “mã hồ sơ” sẽ có nguy cơ bị lừa đảo.