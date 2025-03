Làm giả giấy tờ biến 12 thửa đất công thành đất tư rồi bán chiếm đoạt 176 tỉ đồng 11/03/2025 14:49

(PLO)- Bị can chỉ đạo đồng phạm làm giả giấy tờ nguồn gốc đất của 12 thửa đất công do Nhà nước quản lý thuộc nhiều phường tại TP Vũng Tàu nhằm hợp thức hóa thành đất cá nhân, sau đó bán 11 thửa cho người khác.

Nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành 2 bản kết luận điều tra, chuyển cho VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can đối với 17 người.

Trong đó, Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu), Lê Văn Duẫn, Nguyễn Hồng Huy cùng bị đề nghị truy tố ở cả hai bản kết luận điều tra

Đưa, nhận hối lộ để làm giấy tờ đất

Trong vụ việc thứ nhất, tháng 9-2023, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được đơn của Phạm Công Tuyến, giám đốc một công ty tại TP.HCM tố giác vợ chồng Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước đối với thửa đất số 14, tờ bản đồ số 53 tại phường 5, Vũng Tàu.

Thửa đất này Thanh bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỉ đồng.

Căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được, tháng 3-2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án để điều tra.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT xác định bị can Thanh cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi làm giả nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để hợp pháp hóa các thửa đất công do nhà nước quản lý. Sau đó, Thanh bán nhiều thửa đất cho Tuyến để chiếm đoạt tiền.

Sau khi mua đất của Thanh, Tuyến nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, Tuyến đưa tiền cho bị can Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên của Tuyến) để Nguyên liên hệ đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động giải quyết các thủ tục về đất đai theo hướng có lợi cho Tuyến.

Các bị can đưa hối lộ cho một số cán bộ cơ quan nhà nước khi đi làm giấy tờ đất. Ảnh minh họa

Nguyên sau đó đã đưa tiền cho các bị can trong vụ án là Phạm Thị Kim Loan, trưởng bộ phận một cửa UBND TP Bà Rịa; Nguyễn Quang Tú, chuyên viên văn phòng HĐND-UBND TP Bà Rịa; Nguyễn Thị Thanh Hương, cán bộ phòng quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ phòng TN&MT TP Vũng Tàu (sau chuyển công tác về UBND phường 2) và nhiều đối tượng khác để thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai theo yêu cầu của Tuyến.

Vụ án này, trong số các bị can có Phạm Công Tuyến - người đã bị Thanh lừa đảo . Tuyến bị khởi tố tội đưa hối lộ.

Làm giả giấy tờ 12 thửa đất công

Ở vụ thứ hai, theo kết luận điều tra, do có ý định làm giả hồ sơ đất đai bán cho người khác để chiếm đoạt tài sản của người mua đất, năm 2018, Thanh đã liên hệ với Cao Bá Hoài (từng làm chuyên viên Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh giai đoạn năm 2018) để mượn 55 bộ hồ sơ đất đai đang lưu trữ tại Văn phòng đăng ký. Hoài đã tự ý, lén lút đưa cho Thanh mượn.

Sau khi thu thập được các mẫu chữ ký, mẫu con dấu, mẫu biên bản, đơn xác nhận, mẫu biên lai thuế... có trong 55 bộ hồ sơ lưu trữ, năm 2020, Thanh chỉ đạo bị can Lê Văn Duẩn và Nguyễn Hồng Huy (đều ngụ TP Vũng Tàu) làm giả 62 tài liệu về nguồn gốc đất đối với 12 thửa đất công do Nhà nước quản lý, tọa lạc tại TP Vũng Tàu. Mục đích là nhằm hợp thức hóa số đất công này thành đất cá nhân do Thanh đang quản lý và sử dụng.

12 thửa đất được Thanh làm giả về nguồn gốc, trong đó có nhiều thửa đất tại phường 1, 2, 5, 11 và phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Các thửa đất có diện tích khác nhau, trong đó thửa đất lớn nhất có diện tích hơn 5,6 ha, nằm tại phường 5.

Sau khi làm giả các tài liệu về nguồn gốc của 12 thửa đất nói trên, Thanh bán 11 thửa đất cho bị can Phạm Công Tuyến (ngụ TP.HCM) để chiếm đoạt số tiền hơn 176 tỉ đồng. Trong số 11 thửa này, có thửa đất số 14, tờ bản đồ số 53 tại phường 5, Vũng Tàu. Thửa đất này Thanh bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỉ đồng như đã nêu ở vụ án trên.

12 thửa đất công do nhà nước quản lý bị Thanh làm giả giấy tờ sau đó lừa đảo bán cho người khác chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Ảnh minh họa

Về phần Thanh, riêng thửa đất số 12 (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 05, phường 5) có diện tích hơn 5,6 ha, Thanh không bán cho ai khác mà nộp hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận.

Qua kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu nghi ngờ các tài liệu trong đó là giả mạo nên đã chuyển vụ việc và tài liệu đến công an để điều tra, xác minh làm rõ.

Trong số 11 thửa đất mà Thanh bán cho Tuyến, có thửa đất số 14, tờ bản đồ số 53, tọa lạc tại phường 5 như ở vụ án trước đã nêu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 50 tài liệu và 10 biên lai thu thuế của 8 thửa đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu cung cấp. Kết quả giám định cho thấy các tài liệu, giấy tờ về nguồn gốc các thửa đất đều là tài liệu giả...

Trong vụ này, về trách nhiệm dân sự, ông Tuyến yêu cầu Thanh hoàn trả số tiền 154 tỉ đồng của 10 thửa đất mà Thanh đã chiếm đoạt.