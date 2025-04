Chủ khu vui chơi lãnh án do nuôi nhốt động vật nguy cấp quý hiếm

Chiều 23-4, TAND huyện Hóc Môn, TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cáo trạng, Công ty Trương Trần do Trương Thị Quyền làm giám đốc và Trương Văn Tuấn làm Phó giám đốc. Công ty Trương Trần được Cục Kiểm lâm TP.HCM cấp giấy chứng nhận được phép nuôi 59 loài động vật hoang dã nhóm IIB. Mọi hoạt động công ty đều do Tuấn quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Ngày 3-10-2019, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH MTV khu vui chơi Trương Trần (Công ty Trương Trần) tại ấp Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM; phát hiện cơ sở trại nuôi của công ty này đang nuôi nhốt 79 động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp. CQĐT còn phát hiện Tuấn nuôi nhốt trái phép 1 con rắn hổ chúa, 1 con rùa trung bộ và 5 con cầy vằn bắc.

Kết luận giám định đối với số động vật hoang dã bị thu giữ trên xác định có 34 cá thể động vật lớp thú có tên trong phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ....

Về nguồn gốc động vật hoang dã trên, Tuấn khai do có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân làm việc tại hai chi cục kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long nên có công văn gửi cho hai chi cục xin tiếp nhận động vật hoang dã do người dân giao nộp.

Khi có động vật hoang dã, hai chi cục kiểm lâm này báo cho Tuấn. Tuấn lập bảng kê lâm sản, biên bản do hai Chi cục kiểm lâm này lập và cho các cá nhân có thẩm quyền ký tên xác nhận. Ngoài ra còn có các cá thể động vật hoang dã mà Tuấn mua trôi nổi trên thị trường đem về công ty Trương Trần nuôi nhốt trái phép.

Tuấn đã cung cấp 5 biên bản giao nhận động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và 20 biên bản giao nhận động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long chuyển giao.

Tại toà, Tuấn khai rằng, sau khi tiếp nhận các con thú từ chi cục kiểm lâm hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long về nuôi tại Công ty Trương Trần, Tuấn đều có báo cáo với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

HĐXX nhận định, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại toà, bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác, gia đình có công.

Vụ án có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm

Theo HĐXX, vụ án có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm; từ đó HĐXX kiến nghị xử lý đối với các các nhân liên quan của Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và chủ công ty Trương Trần.

Đối với các chi cục kiểm lâm Vĩnh Long và Trà Vinh có hành vi giả mạo công tác, Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố tội giả mạo trong công tác. Tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết nên CQĐT Công an huyện Hóc Môn đã tách vụ án giả mạo trong công tác để tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.