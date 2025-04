Nữ nhân viên thu phí tham ô 8,2 tỉ đồng của bệnh viện bị phạt 20 năm tù 23/04/2025 20:11

Ngày 23-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Đơn vị thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nga (nhân viên thu phí) 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Thị Quý (nhân viên thu phí) 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (cựu kế toán trưởng) 5 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, bị cáo Nga đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của bệnh viện nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.

Các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, có thành tích tốt trong quá trình công tác. Bị cáo Nga đã nộp lại một phần số tiền chiếm đoạt, bị cáo Quý tự nguyện nộp 40 triệu đồng để khắc phục hậu quả...

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nga tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, trong quá trình thu tiền tạm ứng, tiền viện phí, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã dùng tài khoản thu phí trên phần mềm MQHIS của mình và của các nhân viên thu phí khác để lập khống các biên lai thu tạm ứng để chi hoàn ứng.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 7-202, Nga đã chiếm đoạt 8,2 tỉ đồng của bệnh viện theo 19 bảng kê hóa đơn tạm ứng. Nga đã dùng số tiền chiếm đoạt được để kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực truyến và chi tiêu cá nhân.

Khi phát hiện có sự chênh lệch vì số liệu thu trên hệ thống MQHIS cao hơn so với chứng từ thực tế, Đỗ Thị Quý đã không ghi nhận đầy đủ số thu tạm ứng trên hệ thống MQHIS mà chỉ căn cứ vào chứng từ do nhân viên thu phí nộp, nhằm đảm bảo việc khớp số liệu với kế toán tiền mặt và số tiền nộp về thủ quỹ.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa và Đặng Thị Hiên đã không giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động tại đơn vị thu phí, hoạt động tài chính kế toán... để xảy ra tình trạng nhân viên thu phí lập khống các bảng tổng hợp chứng từ, gây thiệt hại cho bệnh viện 8,2 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt tiền của bệnh viện, Nga đã chuyển 6,9 tỉ đồng cho Phan Văn Sáng để chạy quảng cáo. Tuy nhiên, Sáng không biết đây là nguồn tiền Nga chiếm đoạt của bệnh viện.

Ngoài ra, do việc chạy quảng cáo bán hàng không đạt hiệu quả nên Nga đã làm đơn tố giác Sáng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định đây là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết nên từ chối thụ lý. Do đó, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Sáng.

Theo HĐXX, số tiền hơn 6,9 tỉ đồng mà Nga đã chuyển cho Sáng là tiền xuất phát từ hành vi Nga chiếm đoạt của bệnh viện mà có, nên buộc Sáng nộp lại số tiền này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Nga trong vụ án.