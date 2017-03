Phục hồi điều tra vụ xăm con rết lên mặt

Các cơ quan tố tụng TP Vũng Tàu vừa có cuộc họp bàn về quan điểm xử lý vụ án “cô gái bị ép xăm hình con rết”. Theo đó, vụ án sẽ được giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu ra quyết định phục hồi điều tra. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng TP Vũng Tàu giữ nguyên quan điểm không khởi tố người thợ xăm hình về tội cố ý gây thương tích như nhận định của TAND tỉnh khi hủy quyết định đình chỉ vụ án.

Trao đổi với chúng tôi, một cơ quan tố tụng của TP Vũng Tàu cho biết sau khi phục hồi điều tra, công an sẽ tống đạt quyết định khởi tố cho bị can, mời người bị hại (hiện đang ở Nghệ An) và những người liên quan để ghi lại lời khai, giám định lại thương tích.



Nơi chị Giang bị xăm hình con rết lên má, ngực và cơ quan tố tụng cãi nhau là có khởi tố người thợ xăm hình hay không. Ảnh: KL

Như chúng tôi đã thông tin, do nghi ngờ nhân viên Nguyễn Thị Giang có quan hệ tình cảm với chồng mình nên Nguyễn Thị Anh (ngụ TP Vũng Tàu) đã cắt tóc chị Giang. Ngày 28-11-2011, Anh ra lệnh cho Nguyễn Thị Hương (cũng là nhân viên của quán) đưa chị Giang đến tiệm xăm hình của Trần Đại Long (đường Hoàng Hoa Thám) xăm một con rết lên má và hai con lên ngực nạn nhân… Xác định người bị hại có tỉ lệ thương tật 15%, VKSND TP Vũng Tàu đề nghị truy tố Anh tội làm nhục người khác và cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự, Hương cũng bị truy tố tội này. Tháng 4-2013, trước ngày xét xử, TAND TP Vũng Tàu đã cho bị can và người bị hại thỏa thuận việc bồi thường. Sau đó, tòa ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do người bị hại rút yêu cầu khởi tố, chấp nhận bồi thường gần 400 triệu đồng.

Quyết định đình chỉ này bị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hủy theo thủ tục giám đốc thẩm vì cho rằng tòa cho hai bên hòa giải là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Ủy ban Thẩm phán cũng nhận định vết xăm trên má phải được xem là tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” nên các bị can phải bị khởi tố ở khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự (không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại). Ngoài ra, việc không khởi tố, truy tố người thợ xăm hình là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người này có dấu hiệu đồng phạm về tội cố ý gây thương tích (thuộc trường hợp thuê người gây thương tích hoặc gây thương tích thuê).

Về việc không khởi tố người thợ xăm hình, các cơ quan tố tụng TP Vũng Tàu giữ nguyên quan điểm không đủ căn cứ để khởi tố, truy tố. Một đại diện VKSND TP Vũng Tàu phân tích: Người này được cấp phép hoạt động hành nghề xăm hình để lấy tiền công theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xăm hình, người bị hại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản ứng nên người này không thể biết là khách hàng đang bị ép buộc. “Hành vi của người thợ xăm hình không có dấu hiệu hình sự. Nếu khởi tố người này sẽ phải khởi tố luôn người đã cấp giấy phép mở tiệm! Những vấn đề này sẽ được làm sáng tỏ trong quá trình phục hồi điều tra vụ án” - vị này nói.

Liên quan đến quyết định đình chỉ vụ án, lãnh đạo TAND TP Vũng Tàu và thư ký thụ lý giải quyết vụ án trên cũng đã bị xem xét trách nhiệm.

HUY PHONG