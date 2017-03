Rộ nạn giả danh công an ở Đồng Nai

Gần đây, trên địa bàn Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ giả danh công an để cướp, lừa đảo gây hoang mang dư luận. Công an TP Biên Hòa cảnh báo để người dân nhận biết công an giả cùng những biện pháp phòng ngừa.

Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Cường (ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) và Đinh Văn Thơi (quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội cướp tài sản.

Tối 19-7, tổ tuần tra Công an xã Phước Tân, TP Biên Hòa thấy trên đường Võ Nguyên Giáp (xã Phước Tân) một cảnh sát mang cấp hàm binh nhất cùng một thanh niên kiểm tra giấy tờ một người dân đi xe máy. Thấy nghi, Công an xã Phước Tân mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận giả công an kiểm tra người đi đường để tìm cơ hội chiếm đoạt tiền, xe máy. Thơi đi cùng để giúp thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Khi đang chặn chiếc xe chạy ngược chiều thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Công an thu giữ của Cường bộ quân phục, còng số 8, dùi cui điện, bình xịt hơi cay và một đèn pin mà lực lượng công an hay dùng.





Phạm Văn Cường giả danh công an bị bắt giữ. Ảnh: TD

Ngoài vụ việc nêu trên, Cường còn khai nhận bằng cách chặn xe người vi phạm, tối 12-7 đã cùng với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) cướp xe máy của anh Trần Hoàng Đức (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Sau khi lục cốp lấy 7 triệu đồng, 200 USD, hai sợi dây chuyền vàng, Cường và đồng phạm mang xe cắm vào tiệm cầm đồ lấy 26 triệu đồng.

Trước đó, cũng tại Biên Hòa, công an kiểm tra hành chính một khách sạn ở phường Tân Hiệp, phát hiện Nguyễn Hoàng Hưng (ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) tàng trữ một bịch ma túy tổng hợp. Khi bị kiểm tra, Hưng xưng cảnh sát cơ động của Bộ Công an. Khám xét phòng ở của Hưng, công an thu giữ một bộ quân phục công an, cầu vai, bảng tên… Cơ quan chức năng xác định Hưng chuẩn bị quân trang để tiếp tục lừa đảo.

Đại tá Trần Tiến Đạt cho biết qua những vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này của tội phạm. “Công an khi làm nhiệm vụ không đi một mình hoặc đi cùng một người mặc đồ dân sự để dừng xe vi phạm trên đường. Nếu gặp trường hợp này thì cần tìm cách báo cho cơ quan chức năng” - ông nói.

Đại tá Đạt cũng lưu ý một số dấu hiệu để người dân nhận biết công an đang thi hành nhiệm vụ đó là chỉ có CSGT mới có quyền dừng xe người vi phạm, đặc biệt là trên những tuyến đường quốc lộ, khi làm nhiệm vụ thì tổ cảnh sát ít nhất từ ba người trở lên…”.