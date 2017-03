Tài xế xe khách chạy ẩu húc xe phía trước lật nghiêng

2 / 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết do tài xế BKS 51B-147.69 chạy với tốc độ cao nên húc vào đuôi xe khách 60B-028.41. Sau cú tông mạnh, xe khách 60B-028.41 lao sang lề đường bên phải, thắng gấp và chiếc xe bị quay ngược lại so với hướng lưu thông ban đầu, lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển số 51B-147.69 chở theo sáu hành khách. Nhiều hành khách đã la ó phản ứng vì hành động chạy ẩu của tài xế. Sau khi gây tai nạn, tài xế cho xe dừng lại và rời khỏi hiện trường. Chiếc xe bị lật chỉ có một hành khách và tài xế, rất may không có ai bị thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.