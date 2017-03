(PL)- Chiều 3-4, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Lê Đình Ba (trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Rạng sáng 2-4, khi Ba đang điều khiển xe máy chở thuốc nổ từ nhà đi đến địa phận xóm 6, xã Tràng Sơn thì bị công an bắt quả tang, thu giữ hơn 70 kg thuốc nổ trong bao tải. Ba khai số thuốc nổ trên lấy từ một quả bom, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Đ.LAM