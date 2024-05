Khen thưởng lực lượng giải cứu phó giám đốc 1 công ty bị bắt cóc ở Hậu Giang 14/05/2024 16:01

Ngày 14-5, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc giải cứu phó giám đốc một công ty bị bắt cóc ở huyện Châu Thành A.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quyết định tặng bằng khen và số tiền 70 triệu đồng cho ba tập thể, gồm: phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến và Công an huyện Châu Thành A.

Ông Nguyễn Văn Hòa (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và số tiền 70 triệu đồng cho ba tập thể. Ảnh: BẢO BẢO

Trao bằng khen và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong đấu tranh, triệt phá vụ án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá lực lượng Công an đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng với sự mưu trí, khôn khéo, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã khám phá thành công vụ án. Từ đó, đấu tranh làm rõ và bắt giữ bốn đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Như PLO đã thông tin, sau gần ba ngày truy vết, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số tỉnh, TP bắt giữ bốn nghi phạm và giải cứu an toàn con tin.

Cụ thể, trưa 11-5, Công an huyện Châu Thành A tiếp nhận tin báo ông MVC, phó giám đốc một công ty thiết kế, thi công nội ngoại thất (trụ sở ở TP Cần Thơ) bị bắt cóc trên địa bàn huyện vào ngày 10-5.

Từ trái qua: Nghi phạm Nguyễn Hữu Nghĩa và nghi phạm Nguyễn Thanh Nguyên (hai anh em ruột, chủ mưu vụ bắt cóc) tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Người báo tin còn cho biết nhóm bắt cóc đã liên hệ với gia đình ông C đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng và gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do nhóm này cung cấp.

Ngay sau đó, giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành A nhanh chóng xác minh, điều tra giải cứu con tin.

Bước đầu, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định nạn nhân có mối quan hệ xã hội rộng, nên Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp... để truy vết các đối tượng.

Mặt khác, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác, truy vết nhóm bắt cóc, xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân... để triển khai hành động.

Đến chiều 11-5, lực lượng Công an đã xác định được hai kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi, là hai anh em ruột, cùng ngụ Đồng Tháp). Đồng thời xác định hai đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long truy bắt hai anh em Nghĩa và Nguyên. Đến rạng sáng 12-5, lực lượng công an đã bắt giữ Nghĩa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Khai thác nhanh, Công an xác định địa điểm giam giữ nạn nhân là một căn nhà ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Từ đó, lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, bao vây và triển khai phương án giải cứu con tin.

Từ trái qua: Nghi phạm Lý Minh Chánh và nghi phạm Nguyễn Quốc Thanh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Khi phát hiện bị bao vây, Nguyên đã dùng dao kề cổ nạn nhân đòi cung cấp một ô tô và thả Nghĩa. Sau gần ba giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, khoảng 3 giờ 30 sáng 12-5, nhân lúc Nguyên mất cảnh giác, lực lượng làm nhiệm vụ đã trấn áp, khống chế thành công Nguyên và giải cứu con tin an toàn.

Từ lời khai ban đầu của các nghi phạm, sáng 13-5, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (46 tuổi, sống lang thang), khi đang lẩn trốn ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với công an, bước đầu những người này khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên khi thấy ông C có điều kiện kinh tế, cả nhóm đã bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc ông C để đòi tiền chuộc.