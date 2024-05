Hậu Giang: Bắt vợ chồng tổ chức đưa 18 người trốn đi Hàn Quốc 10/05/2024 20:55

Tối 10-5, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng (32 tuổi) và Trần Thị Hồng Nga (34 tuổi, vợ bị can Tùng) để điều tra tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng, thu giữ nhiều hộ chiếu và tài liệu, máy móc liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Đình Tùng (ảnh trên) và bị can Trần Thị Hồng Nga (ảnh dưới). Ảnh: CAHG

Kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Tùng bàn bạc, thống nhất đăng quảng cáo trên mạng xã hội có thể đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện công dân Việt Nam có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đứng ra bảo lãnh (visa E8).

Theo đó, chi phí thỏa thuận cho một trường hợp từ 70-100 triệu đồng và phải đặt cọc trước từ 20-40 triệu đồng/người. Sau khi nhập cảnh thành công sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.

Đồng thời, vợ chồng Tùng còn bàn bạc đăng ký thành lập công ty TNHH Visa Miền Tây do Nga làm Giám đốc, trụ sở tại thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Tùng, Nga đã nhận 18 hồ sơ và tổng cộng gần 500 triệu đồng. Những người này không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, cũng không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động.

Từ đó, cả hai đã bàn bạc, tổ chức cho những người này đi du lịch theo diện miễn thị thực, với mục đích khi nhập cảnh Hàn Quốc thì trốn ở lại trái phép để lao động.

Từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2024, vợ chồng Tùng, Nga đã tổ chức, hướng dẫn cho 18 người, chia làm bốn lần xuất cảnh sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả bị từ chối nhập cảnh, trả về nước với lý do: “Không phù hợp với tư cách lưu trú”.