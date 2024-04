Hậu Giang: Sẽ chuyển hồ sơ cấp sổ hồng cho 1 công ty ở Ngã Bảy sang công an 01/04/2024 15:53

(PLO)- Thanh tra tỉnh Hậu Giang đang hoàn tất hồ sơ việc cấp giấy chứng nhận cho một công ty phân bón ở TP Ngã Bảy cho công an.

Ngày 1-4, nguồn tin của PLO cho hay Thanh tra tỉnh Hậu Giang đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Cơ quan an ninh điều tra Công an Hậu Giang liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) tỉnh.

Cụ thể, theo yêu cầu, Thanh tra tỉnh Hậu Giang sẽ cung cấp Kết luận kiểm tra, hồ sơ, tài liệu liên quan việc cấp giấy chứng nhận cho một công ty phân bón ở TP Ngã Bảy mà Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho công ty hồi tháng 3-2021.

Tháng 2-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Phước Nhàn để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: TP

Trước đó, ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam bị can Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Bị can Nhàn bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, Công ty TNHH Hà Liêm (có địa chỉ tại TP Cần Thơ) trúng đấu giá 3.500 m2 với giá 8,5 tỉ đồng. Toàn bộ diện tích là đất thương mại dịch vụ, thuộc quỹ đất còn lại của dự án khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường 5, TP Vị Thanh.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận, công ty Hà Liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết khi đấu giá mà chuyển nhượng số đất trên cho công ty CP khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam (trụ sở tại TP.HCM) với giá 9 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, bị can Nhàn đã ký chỉnh lý mà không xin ý kiến của UBND tỉnh Hậu Giang. Từ đó, công ty Phương Nam đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng được 12 tỉ đồng.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang phát hiện vụ việc chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an Hậu Giang.