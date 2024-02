Bắt Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang xác định bị can Lê Phước Nhàn đã ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) tỉnh, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bị can Nhàn bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc bị can Nhàn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang xác định bị can Lê Phước Nhàn đã ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, công ty TNHH Hà Liêm (có địa chỉ tại TP Cần Thơ) trúng đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 3500 m2 với số tiền đấu giá 8,5 tỉ đồng. Toàn bộ diện tích là loại đất thương mại dịch vụ, thuộc quỹ đất còn lại của dự án khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu (phường 5, TP Vị Thanh); phương thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng 50 năm.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, công ty Hà Liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết khi đấu giá. Trái lại, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty CP khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam (trụ sở tại TP.HCM) với giá 9 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, bị can Nhàn đã ký chỉnh lý mà không xin ý kiến của UBND tỉnh Hậu Giang. Từ đó, công ty Phương Nam đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng được 12 tỉ đồng.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang phát hiện vụ việc chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an Hậu Giang.

Từ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang xác định: “Bị can Nhàn ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng”.

