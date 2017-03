Tăng cường kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm

Theo Nghị quyết 32 của Chính phủ, từ ngày 15-9, người đi môtô, xe gắn máy trên các tuyến quốc lộ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử phạt những hành vi vi phạm trật tự giao thông, đặc biệt xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy trên các tuyến đường bắt buộc. Cảnh sát giao thông và công an các quận, huyện cũng phải chuẩn bị kho bãi giữ xe và đảm bảo không gây hư hỏng, thiệt hại tài sản của người vi phạm.

Trong tháng 8, cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM đã lập biên bản, xử phạt 8.200 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.