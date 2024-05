Giá vàng trong nước lập đỉnh bất chấp giá vàng thế giới giảm 04/05/2024 08:13

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu (ngày 3-5), giá vàng thế giới trên thị trường New York gần như không thay đổi so với mức chốt phiên liền trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới mất hơn 1% nhưng giá vàng trong nước lại tăng rất mạnh - Nguồn: Kitco News

Giá vàng thế giới mất hơn 1%

Thông tin về thị trường việc làm Mỹ bi quan hơn so với kỳ vọng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới. Họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới sẽ như thế nào.

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường New York, giá vàng giao ngay gần như không thay đổi nhiều và chốt phiên ở mức 2.301,20USD/ounce. Nếu so với mức chốt phiên của ngày thứ Sáu tuần trước (ngày 26-4), giá vàng giao ngay mất hơn 30USD/ounce tương đương 1,28% trong tuần vừa rồi.

Số liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, giới chủ Mỹ giảm tuyển dụng lao động trong tháng 4-2024, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ bất ngờ tăng. Như vậy có thể thấy thị trường lao động Mỹ đang có những dấu hiệu hạ nhiệt sau khoảng thời gian tăng trưởng việc làm khá nóng, tình trạng thiếu nhân lực xảy ra ở nhiều nơi.

Thông tin về thị trường lao động Mỹ khiến cho thêm nhiều người dự báo về khả năng Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng USD hạ giá sau thông tin về việc làm này, giá vàng vì vậy có lúc tăng nhẹ 0,7% nhưng rồi lại để mất thành quả tăng. Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính hiện đang kỳ vọng về khả năng đợt hạ lãi suất đồng USD đầu tiên của Fed sẽ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2024.

Diễn biến giá vàng thế giới trong một tháng gần đây - Nguồn: Kitco

Giá vàng trong nước lập kỷ lục sau tin đấu thầu vàng thất bại

Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước thông báo do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy phiên đấu thầu theo kế hoạch diễn ra vào 9h sáng ngày 3-5. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng vì không đủ số đơn vị tham gia dự thầu.

Ngay sau khi thông tin này phát đi, giá vàng miếng SJC từ chỗ 85,3 triệu đồng/lượng đã tăng vọt lên 85,8 triệu đồng/lượng – ngưỡng cao chưa từng thấy của giá vàng SJC từ trước đến nay.

Ở thời điểm đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC ở mức 83,5 – 85,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua vào – bán ra lại doãng ra ngưỡng 2,3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 83,5 – 85,7 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng PNJ 999.9 giao dịch ở mức 73,1 – 74,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, việc một số đợt đấu thầu vàng không thành công đã khiến cho giá vàng SJC tăng rất mạnh, bản thân giá của vàng miếng SJC cũng đắt đỏ hơn rất nhiều so với vàng miếng các thương hiệu khác.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới ngày càng xa, từ chỗ chỉ chênh khoảng 10 triệu đồng/lượng trước đấu thầu, đến nay mức chênh đã lên đến 15 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 70,79 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường USD tự do, dấu hiệu bình ổn tỷ giá ngày một nhiều trong những ngày gần đây. Ở thời điểm đầu giờ sáng nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do giao dịch ở mức 25.660 – 25.770 đồng Việt Nam/USD. Chênh lệch mua vào – bán ra hạ nhiều so với các ngày trước đó.