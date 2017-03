Thiếu niên giết người vì chửi nhau trên facebook

Ngày 5-9, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Đạt (18 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) 14 năm về tội giết người.

Nguyễn Công Đạt

Theo cáo trạng, ngày 10-4-2014, Trần Thủy C. (16 tuổi, học sinh lớp 10, Cà Mau) thấy trên Facebook có người nhắn tin chửi mình. Nghi ngờ do PTN và LTPL học cùng trường làm nên C báo cho Phạm Trung Trực (17 tuổi) biết. Sau khi nghe chuyện bạn gái bị xúc phạm, Trực điện thoại hẹn N gặp để giải quyết.

Tối 11-4, Trực rủ nhóm bạn kéo đến Quảng trường Thanh Niên (phường 5, TP Cà Mau) gặp nhóm của N và Đạt. Tại đây, hai bên đã xảy ra ẩu đả.

Trong lúc đánh nhau, Đạt rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng người bên nhóm của Trực là Phạm Tại Toàn (ngụ khóm 1, phường 1, TP Cà Mau), làm Toàn tử vong ngay sau đó.