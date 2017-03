Thống nhất xử Dũng Cam theo pháp luật Việt Nam

Theo đó, chiều ngày 9-12, đoàn công tác của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an văn phòng phía Nam.

Những nội dung xoay quanh việc xử lý nghi phạm Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1982, quê An Giang, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) được hai bên bày tỏ và cơ bản đã có sự thống nhất ban đầu.



Trước đó, Cục trung tâm Công an Tư Pháp – Tổng cục Công an quốc gia – Bộ nội vụ Campuchia đã có văn bản đề nghị hợp tác với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an Việt Nam tại TP.HCM để lấy lời khai Nguyễn Thành Dũng – nghi phạm chính trong vụ bạo hành em bé ở Campuchia.

Trước đó, sau khi video clip được phát tán, Cục trung tâm Công an Tư Pháp Capuchia đã nhanh chóng chỉ đạo điều tra, tiến hành bắt giữ 3 người để làm rõ. Riêng Nguyễn Thành Dũng đã bỏ trốn về Việt Nam.



Cả hai ban đầu thống nhất quan điểm để Dũng tại Việt Nam điều tra, xét xử theo pháp luật Việt Nam.

Để mở rộng điều tra, Cục trung tâm Công an Tư Pháp Campuchia đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng So Sovann - Phó Giám đốc phụ trách Hình sự - Công an tỉnh Mondolkiri; Thiếu tướng Huon Kim Heng – Phó giám đốc phụ trách Phòng chống mua bán người và Bảo vệ trẻ vị thành niên – Công an tỉnh Mondolkiri; Đại tá Hu Dara – Trưởng phòng Hình sự và các tội nghiêm trọng Công an tỉnh Mondolkiri cùng trưởng phòng phòng chống buôn bán người và bảo vệ trẻ vị thành niên – Công an Phnom Penh, Phó trưởng phòng hình sự các tội nghiêm trọng – Bộ nội vụ. Phía Cục cảnh sát Hình sự, do thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng, làm đại diện.

Cuộc họp bàn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Hai bên đều thống nhất quan điểm đây là vụ án đang có sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Những thông tin có liên quan đến vụ việc cũng như kết quả điều tra ban đầu đã được hai bên trao đổi.



Phía Campuchia có đưa ra đề nghị được dẫn độ Nguyễn Thành Dũng về Campuchia để phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo luật pháp nước này. Tuy nhiên, đại diện Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an Việt Nam bày tỏ quan điểm, nếu nghi phạm Dũng bị xác lập hành vi phạm tội, có đầy đủ chứng cứ thì sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Phía Việt Nam cũng yêu cầu cơ quan phía Campuchia cung cấp các kết quả giám định phục vụ cho công tác điều tra.



Cuối cùng, hai bên đi đến thống nhất ban đầu là để nghi phạm Nguyễn Thành Dũng tại Việt Nam và xử lý theo pháp luật Việt Nam; phía Campuchia sẽ phối hợp trao đổi thông tin, kết quả điều tra phục vụ vụ việc.



Theo một nguồn tin, qua điều tra, truy xét phía Campuchia đã tiến hành thả 2 người trước đó đã bị bắt cùng với Stefan Struik (sinh năm 1963, doanh nhân quốc tịch Hà Lan và Mỹ); người doanh nhân ngoại quốc này hiện đang đối mặt với cáo cáo buộc là đã cùng Nguyễn Thành Dũng hành hạ cháu bé.

Liên quan đến vụ việc, Cục cảnh sát Hình sự cũng mời người cháu gái của Dũng và 2 người thanh niên khác để làm rõ những nội dung có liên quan đến những đoạn clip bạo hành có lưu trên máy Dũng và được phát tán trên mạng xã hội.