Tiền Giang: Sốc với cô dâu 13 tuổi!

Lễ đính hôn được tổ chức với sự tham dự của họ tộc 2 bên.



Theo một nguồn tin, sở dĩ có đám đính hôn này là vì khoảng hơn 1 tháng trước, trong lúc mẹ đi nuôi chị gái H. sinh con thì H. bị cha bắt quả tang quan hệ tình dục với bạn trai tên Mai Văn Chí (SN 1988), ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy.

Quang cảnh diễn ra lễ đính hôn của cô dâu 13 tuổi Đặng Ngọc H.



Ngày hôm sau, H. được mẹ đưa đến bệnh viện khám, giám định và bệnh viện xác nhận H. đã có quan hệ tình dục. Trong thân tộc khuyên cha mẹ H. đem giấy xác nhận đến nhà Chí đòi bồi thường trinh tiết cho con. Tuy nhiên, sau đó cha mẹ cô nghe theo lời xúi giục của hàng xóm nên vội vã tổ chức cho H. đính hôn với Chí.

Ông Trần Văn Tiếp, trưởng ấp Bình Thới cho biết: “Vợ chồng anh Đặng Văn T. (SN 1970) và chị L.T.B.N (SN 1973) vừa tổ chức lễ đính hôn cho con gái là Đặng Ngọc H. vào sáng 6-4. Trước đó tôi có đến gia đình để vận động, nhờ thân tộc khuyên bảo không cho cha mẹ cháu gả con sớm và cho biết đó là vi phạm pháp luật nhưng gia đình H. vẫn kiên quyết tổ chức lễ đính hôn”.



Chúng tôi gặp H. tại trụ sở Công an xã Bình Phú. Bỏ học lớp 7 chỉ từ sau tết tới nay, vẫn còn là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, cao chỉ độ 1,5 m, cơ thể đang trong giai đoạn dậy thì H. cho biết: “…sau tết Quý Tỵ, Mai Văn Chí đến nhà tôi làm thợ. Qua tiếp xúc, nói chuyện tôi thấy anh Chí tốt. Tôi với anh Chí mến nhau nên chúng tôi tiến hành làm đám hỏi. Chuyện này cha mẹ 2 bên đều đồng ý, không cấm cản chúng tôi đến với nhau”.



Qua tìm hiểu của chúng tôi thì không chỉ tổ chức cho H. đính hôn khi đang ở tuổi trẻ em mà vào ngày 22-7-2012, vợ chồng anh T. cũng đã tổ chức đám cưới cho cô con gái đầu lòng là Đặng Thị Ngọc X... khi chưa tròn 16 tuổi. Hiện nay X. đã sinh con được hơn 1 tháng tuổi.



Chị B.N., mẹ của H. cho rằng: “vì gia đình nghèo, không am hiểu pháp luật nên thấy con thương ai thì gả cho người đó thôi”.



Điều đáng nói ở đây là chính quyền địa phương biết việc tổ chức tảo hôn của gia đình anh T. nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Dư luận tại xã Bình Phú xôn xao nhiều ngày trước lễ đính hôn của cô dâu nhí nhưng đến 19 giờ ngày 6-4, sau khi diễn ra lễ đính hôn của H., công an ấp Bình Thới mới đến nhà anh T. để xác minh và báo cáo về xã.

Ngày 8-4, các ngành chức năng của xã Bình Phú đã mời vợ chồng anh T. và chị B.N. đến xã vận động không cho con kết hôn vì H. còn là trẻ em. Ngày 9-4, Công an xã Mỹ Hạnh Đông cũng đã mời Chí và gia đình đến vận động yêu cầu phải hủy hôn vì cô dâu là trẻ em, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định.



Ông Lý Văn Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, cho biết: UBND huyện đã đã chỉ đạo ngành LĐ-TB-XH và Công an huyện lập hồ sơ xác minh xử lý vụ việc. Hiện Công an huyện Cai Lậy đã chỉ đạo Công an xã Bình Phú lập hồ sơ báo cáo công an huyện xem xét xử lý.