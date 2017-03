Tóm gọn tên cướp iPhone 6s sau năm phút truy bắt

Cơ quan Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) vừa bắt quả tang nghi can Lê Quốc Lượng (27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) về hành vi cướp giật tài sản.



Nghi can Lượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, vào tối 20 giờ 7-3, Lượng điều khiển xe máy dạo quanh những con đường trên địa bàn thị xã Dĩ An để “tìm mồi”. Khi đến trước quán karaoke Minh Anh (khu phố Bình Đường 2, phường An Bìn), Lượng phát hiện anh Trần Thanh Thiệu (quê Thái Bình) đang cầm trên tay chiếc điện thoại iPhonne 6s nên quyết định gây án. Ngay lập tức Lượng ép sát rồi giật được chiếc điện thoại rồi phóng xe tẩu thoát.



Cùng lúc lực lượng Công an phường An Bình đang tổ chức tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô của nạn nhân liền truy bắt. Sau năm phút truy đuổi, công an cùng người dân đã bắt giữ được nghi can cùng tang vật.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Lượng để mở rộng điều tra làm rõ.