Trai giả gái xinh lấy clip 'nóng' tống tiền bạn chát

Ngày 19-9, cơ quan CSĐT công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Thòng Cóng Trúng (25 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Trúng tạo ra nickname “girl...” trên mạng xã hội zalo để kết bạn với một người đàn ông tên VĐ. (ngụ huyện Tân Phú). Sau đó cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau. Lúc này Trúng đã lên mạng internet tải các đoạn video của một cô gái khỏa thân rồi gửi cho anh Đ xem và nói đó là mình.

Thấy thường xuyên nói chuyện thân mật, lại gửi cả clip khỏa thân cho mình xem nên anh Đ tưởng Trúng đích thực là nữ.



Nghi can Trúng. Ảnh. CA

Khi nghe Trúng yêu cầu quay clip khỏa thân để “trao đổi”, anh Đ đã đồng ý. Những hình ảnh, clip khỏa thân của anh Đ gửi sang, Trúng đều lưu lại với mục đích để tống tiền. Một thời gian sau đó, Trúng lập nickname trên zalo và nhắn tin đe dọa anh Đ nếu không đưa tiền sẽ đăng tải hình ảnh, clip khỏa thân của anh này lên mạng xã hội. Sợ bạn bè, người thân biết nên nạn nhân đã nhiều lần đồng ý. Không dám gặp mặt trực tiếp để lấy tiền, Trúng đã yêu cầu anh Đ gửi vào tài khoản ngân hàng.



Đến cuối tháng 6-2016, nghi can tiếp tục bắt anh Đ gửi 5 triệu đồng và hứa sẽ gửi trả toàn bộ hình ảnh, clip gốc. Anh Đ vờ đồng ý và báo cơ quan công an. Khi Trúng hẹn nhận tiền tại một nhà nghỉ ở xã Trà Cổ (huyện Tân Phú) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.