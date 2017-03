Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn

Đối tượng Ngô Thị Quyên (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Theo đó, ngày 5 và 6/8/2015, Phòng An ninh điều tra, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt 03 đối tượng: Ngô Thị Quyên (SN 1983, trú tại 7/4/189 đường Đông Khê, Phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà (SN 1993, trú tại 2/27 đường Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng); Trần Thị Hoa (SN 1985 trú tại 22/224 phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Tang vật thu giữ gồm: 03 bộ dấu các công ty An Bình, công ty xây dựng Hải Phòng, công ty Thu Phương; hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 05 công ty: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ, Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình, Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương.

Sau đó, Quyên mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang. Qua các công ty này, Quyên thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính.



Tang vật của vụ án.

Trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT này, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành mọi việc. Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Đối tượng Quyên lôi kéo người thân tham gia để có thể cấu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan Công an. Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng.

Hiện Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật