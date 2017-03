Trộm được cho là phá cửa sau vào nhà nghệ sĩ Kim Tử Long

Chiều 13-7, chia sẻ qua điện thoại, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết thời điểm xảy ra vụ trộm mình đang đi diễn ở Bắc Ninh và ngôi nhà do hai vợ chồng người cháu trông nom.



Khi đang buổi diễn thì nghệ sĩ Kim Tử Long nhận được cuộc gọi của con gái báo tin nhà bị trộm đột nhập. Dù bất ngờ và hốt hoảng nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để ai biết để tiếp tục buổi biểu diễn được suôn sẻ.



Kẻ trộm được cho là phá cửa sau đột nhập vào nhà nghệ sĩ Kim Tử Long ở huyện Bình Chánh

“Dù lo lắng và hồi hộp nhưng tôi không để lộ ra, không để chuyện cá nhân của mình mà khiến ảnh hưởng đến đồng nghiệp và buổi diễn nhằm phục vụ khán giả tốt nhất. Với người nghệ sĩ thì khán giả là trên hết” – nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ.



Theo nghệ sĩ, gia đình ông ở khu chung cư Đại Phúc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khoảng 3 năm nay. Khu nhà có bảo vệ và an ninh khá tốt, tuy nhiên gia đình có lắp hệ thống thiết bị an ninh. Tuy nhiên trong tối xảy ra vụ việc, do hai vợ chồng người cháu ra ngoài mà không bật hệ thống chống trộm nên xảy ra vụ việc đáng tiếc.

ngôi nhà của nghệ sĩ Kim Tử Long có hệ thống hàng rào, khóa cẩn thận. Ngôi nhà cạnh ngay đường lớn, một mặt giáp đường Phạm Hùng nối dài, một mặt giáp đường số 5 trong khu dân cư Đại Phúc, xung quanh ngôi nhà khá trống trải.

Trong sáng ngày 13-7, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.