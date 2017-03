“Trùm” Oanh Hà từng dính án tử hình

Ngày 16-7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an (C45B) cho biết đang lập hồ sơ xử lý băng nhóm xã hội đen Hải Phòng tổ chức đánh bạc, cá độ đá banh, đòi nợ thuê… do Vũ Hoàng Oanh và Vũ Thị Hằng (đàn chị của Dung Hà) vừa bị triệt phá. Như đã thông tin, trong hai ngày 13 và 14-7, Cục C45B đã bắt gần 60 đối tượng tại ba địa điểm là Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và khách sạn M2M Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM.

Tổ chức cờ bạc khép kín

Theo một nguồn tin, Vũ Hoàng Oanh đã tổ chức đường dây cá độ bóng đá lớn hàng chục tỉ đồng và giao cho một Việt kiều mỹ quản lý. Trong lần Word Cup này đường dây cá độ của Oanh đã thu lợi bất chính số tiền khá lớn.

Tuy nhiên đây không phải là lần phạm tội đầu tiên.Khoảng cuối năm 2007, Vũ Thị Hằng rời đất cảng để vào Nam “lập nghiệp” bằng nghề cờ bạc. Không đi theo vết xe đổ của em gái Dung Hà và chị gái Hoàng Oanh buôn ma túy dễ dính án tử, Hằng kéo thêm Đào Thế Anh (con trai), Nguyễn Thùy Châu (cháu gái), Trần Quang Lưu, một tay giang hồ có số má, cùng vào trợ tá cho mình thiết lập cơ sở, tổ chức sòng bạc. Cuối năm 2009, Vũ Hoàng Oanh (giới giang hồ thường gọi là Oanh Hà) mãn hạn tù đã liên lạc, điều 20 đàn em từ Hải Phòng vào TP.HCM cùng với em gái mở rộng hoạt động tổ chức đánh bạc, cá độ, đòi nợ thuê ra địa bàn Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Về mảng đánh bạc, Oanh để cho Hằng và Thế Anh tổ chức. Tại TP.HCM, Oanh thuê khách sạn ở quận 1 để trực tiếp chỉ đạo đường dây cá độ bóng đá. Oanh phân công đàn em bảo vệ và đưa con bạc xuống sòng bạc của Hằng đánh bạc. Một nhóm khác đi cùng xe hơi với Oanh để bảo vệ khi gặp sự cố và một nhóm nữa do Nguyễn Minh Hùng được Oanh giao nhiệm vụ trực tiếp bắt kèo, quản lý toàn bộ hệ thống cá độ qua mạng. Mảng đánh đề Oanh giao cho Trần Quốc Hồng (ngụ Lê Chân, Hải Phòng) điều hành.

“Trùm” Oanh (phải)bị bắt tại khách sạn cùng tang vật.

Quá khứ đen của “trùm” Oanh

Điều khá lạ là quá trình phục án của Oanh khá nhanh so với mức độ phạm tội của mình. Vào năm 1995, Oanh từng bị bắt cùng Dung Hà về tội tổ chức đánh bạc nhưng sau đó được cơ quan điều tra miễn tố. Đến năm 2002, Oanh bị bắt do liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do Minh sứt (tức Ngô Đức Minh) và Phương trộm trâu (tức Ngô Xuân Phương) cầm đầu.

Ngoài ra, Oanh cùng chồng là Phạm Công Giảng còn dính líu đến đường dây buôn bán ma túy do Dung Hà và Năm Cam thiết lập tại quán cà phê Hoàng Đại trên đường Tô Hiệu, Hải Phòng. Tại “đại lý ma túy” quán Hoàng Đại, Oanh móc nối với Minh sứt làm ăn.

Tháng 2-2004, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Minh sứt và đồng bọn, trong đó có Oanh Hà. Tại tòa, Oanh liên tục kêu oan và đổ trách nhiệm điều hành, buôn bán ma túy cho em gái Dung Hà nhưng Dung Hà đã bị đàn em Năm Cam và Hải Bánh bắn chết trước đó. Đến tháng 6-2004, TAND Tối cao tuyên tăng án từ 20 năm tù và chung thân lên tử hình đối với năm bị cáo Vũ Hoàng Oanh, Ngô Đức Minh (Minh sứt), John Nguyễn, Phạm Công Giản và Phạm Huy Phong.

Tuy nhiên, tháng 5-2005, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tiến hành xét xử theo trình tự giám đốc thẩm và tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đối với Oanh do bị cáo khai mang thai vào thời điểm phạm tội (vấn đề này chưa được điều tra làm rõ) nên được giảm xuống chung thân. Hơn tám năm chấp hành án phạt tù, cuối năm 2009, Oanh Hà được đặc xá ra tù nhưng rồi tiếp tục trở lại con đường tội phạm.

LƯU NGUYỄN