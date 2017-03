Truy bắt hung thủ giết vợ rồi lên Facebook xin lỗi

Chiều 19-12, Quát chở vợ về nhà cha mẹ, sau đó cả hai lên phòng ở tầng hai. Sau đó ông Cao Xuân Quyền (cha ruột của Quát) gọi Quát và chị Trang xuống ăn tối nhưng không thấy ai trả lời. Khi lên phòng ông Quyền phát hiện con dâu đã tử vong. Tại hiện trường, công an xác định chiếc tủ gỗ ở trong phòng bị cạy phá và 50 triệu đồng bên trong biến mất. Có thể hung thủ cạy tủ lấy tiền bị vợ phát hiện can ngăn và xảy ra giằng co. Hung thủ đã lấy chiếc ghế gần đó đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong rồi tẩu thoát.





Nghi can Cao Xuân Quát, kẻ ra tay sát hại vợ dã man. Ảnh: CTV

Điều đáng nói, mặc dù đang bị công an truy tìm nhưng nghi can Quát vẫn lên Facebook viết những lời đôi chối, ân hận về hành động của mình. Nội dung được cho là của hung thủ viết: “Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ - người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất (…). Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chúa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi... vợ ơi... vợ ơi, chồng xin lỗi... “Chồng ơi, vợ yêu chồng nhất trên đời mà Quát ơi”. Câu cuối cùng vợ nói với tôi như thế đấy! Lúc nào tôi cũng cảm nhận thấy mùi tanh của máu trên mặt và tay mình. Từ hôm đó đến giờ không lúc nào có thể ngủ được. Không phải vì sợ. Vì lúc nhắm mắt lại không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của vợ mà lại là những hình ảnh vợ đang vui cười. Mỗi lần như thế nước mắt lại chảy ra.

Tôi đang trốn chạy, không phải vì sợ bị công an bắt. Không phải sợ ngồi tù vì ngồi tù nhiều năm hay chung thân cũng chả đền được tội tôi gây ra. Nếu có sống cũng chỉ là một gánh nặng…”