'Tự đốt nhà’ khi dọn đồ đón tết mà không biết

Bình tĩnh khi có hỏa hoạn Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, khuyến cáo: Các gia đình cần tự kiểm tra an toàn PCCC, xem lại nguồn điện, nguồn nhiệt, nơi thờ cúng, nơi đốt vàng mã. Các hộ dân cần kiểm tra các góc khuất, trần nhà, mái nhà xem đường dây điện an toàn chưa, thiết bị điện đảm bảo hay không… Mỗi nhà nên trang bị bình chữa cháy xách tay, đọc hướng dẫn trên vỏ để khi có sự cố là xử lý liền. Khi xảy ra bất cứ sự cố gì, người dân cần gọi ngay 114 và cố hết sức để bình tĩnh tìm mọi cách thoát thân. Có thể leo lên mái nhà, ra ban công, bám tuột xuống từ lan can, thậm chí đập vỡ một khoảng trống nào đó để tạo lỗ thoát thân… Trong trường hợp nhà chỉ có một lối thoát hiểm mà bị lửa chắn lối ra, không có dụng cụ phá tường và biết có người đang hỗ trợ bên ngoài, thay vì khóc lóc, đập cửa thì bình tĩnh dùng chăn, khăn mặt, khẩu trang, áo, thậm chí cả áo lót… nhúng vào nước bịt mũi, trùm lên người để hạn chế việc hít khí độc. Ngất xỉu trong vòng 15 phút, nếu được cấp cứu kịp thời, đúng cách vẫn có thể giữ được tính mạng…