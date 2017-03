Tướng Phan Văn Vĩnh kể chuyện phá thảm án Bình Phước

Trung tướng Phan Văn Vĩnh



Tướng Vĩnh khẳng định, vụ án mạng đã tác động lớn đến đến tâm lý của nhiều người dân. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã phải đích thân xuống hiện trường chia buồn với gia đình nạn nhân và chỉ đạo lực lượng công an tỉnh Bình Phước phá án.

Chính Bộ trưởng yêu cầu cử những cán bộ, trinh sát giàu kinh nghiệm vào Bình Phước phối hợp phá án.

“Vụ trong án này đối với chúng tôi là một áp lực khủng khiếp. Đó là trách nhiệm của mình trong phòng chống tội phạm khi xảy ra 1 vụ án khiến 6 người thiệt mạng” - Người đứng đầu lực lượng phòng chống tội phạm nói.

Tướng Vĩnh cho biết, chiều 7/7, sau khi xảy ra vụ án, hàng ngàn cán bộ công an đã được huy động. Bộ Công an huy động tới 14 đơn vị nghiệp vụ từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia chỉ đạo của 10 lãnh đạo công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, TP. HCM và Đông Nam Bộ. Riêng Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng được huy động tối đa.

“Những người có kinh nghiệm được cử vào phải kể đến Trung tướng Triệu Văn Đạt (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự), Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát)" - Tướng Vĩnh chia sẻ.

Thậm chí chính ông cũng phải xắn tay, đeo bao nylon vào xem tỉ mỉ từng chi tiết hiện trường. Tuy nhiên, vụ án quá thảm khốc nên đã có nhiều người dân đến chia buồn với gia quyến. Điều này khiến hiện trường ít nhiều bị xáo trộn, gây không ít khó khăn cho lực lượng công an.

"Làm việc căng thẳng đến mức anh Phúc (Đại tá Nguyễn Thắng Phúc- Giám đốc công an Bình Phước) 3 ngày chỉ mặc mỗi 1 bộ quần áo", Tướng Vĩnh giãi bày.

Khi một phóng viên ca ngợi về việc lực lượng công an phá trọng án trong thời gian ngắn kỷ lục, Tướng Vĩnh đã bày tỏ lời cảm ơn vì sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều người dân.

“Thực tế, dân giúp càng nhiều thì cơ quan chức năng càng sớm làm rõ vụ án" - Tướng Vĩnh khẳng định.

Theo tướng Vĩnh, sự tàn độc của hung thủ khiến ai cũng bức xúc. Ban chuyên án đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn cung cấp thông tin từ chủ tiệm ăn cho đến những người từng vào tù ra tội.

"Chúng tôi không coi đó là chiến công mà là trách nhiệm của mình." - Tướng Vĩnh nhấn mạnh.

Vị tướng cho rằng, ở đó vẫn còn có nỗi buồn vì đau thương mất mát của người dân.

"Chúng tôi trước hết cũng là người dân. Sáng sớm mở tờ báo ra đọc, chỉ mong đất nước an bình thịnh vượng chứ không có chết chóc đau thương” - Tư lệnh của ngành phòng chống tội phạm nói.