Vĩnh Long bắt 11 đối tượng đá gà qua mạng internet

Theo công an, nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân nên vào khoảng 13 giờ ngày 14-6 lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Minh Hùng (55 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình). Tại đây công an bắt quả tang 11 đối tượng (gồm 9 nam, 2 nữ) đang tham gia cá cược đá gà ăn thua bằng tiền, bằng hình thức truy cập trực tuyến các trận đá gà của 1 trang website đánh bạc nước ngoài qua mạng Internet.



Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tham gia đá gà hơn thua bằng tiền qua mạng Internet





Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 tivi, 1 máy vi tính phục vụ cho việc truy cập internet để cá cược, 10 xe mô tô và hơn 25 triệu đồng.

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và đưa nhóm đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục làm rõ, xử lý.