Vượt đèn đỏ, kéo lê CSGT hàng chục mét

Theo trình bày của Trung tá Trần Phước Cường, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), vào thời điểm trên, trong khi đang làm nhiệm vụ thì anh phát hiện xe máy 92H3-0775 do Nguyễn Hoài Nhân điều khiển vượt đèn đỏ. Trung tá Cường liền ra hiệu lệnh buộc người vi phạm dừng xe. Tuy nhiên, khi anh Cường đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì Nhân bất ngờ bỏ lại người ngồi phía sau xe của mình rồi kéo ga để chạy… Do đứng gần đó nên anh Cường bị xe máy kéo lê một đoạn khoảng 15-20 m, ngã xuống đường và bị thương tích.

Tổ công tác sau đó gọi điện thoại báo Công an phường Mỹ An phối hợp truy tìm Nhân. Sau khi xác định nơi ở của Nhân tại phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), cơ quan công an đã đến nhà tạm giữ phương tiện và yêu cầu người này về trụ sở để giải quyết.

LỆ THỦY